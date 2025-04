The Last of Us Complete potrebbe aver "ucciso" Part 3

La recente mossa di PlayStation di lanciare una raccolta denominata The Last of Us Complete fa emergere dubbi concreti sulla possibilità che un terzo capitolo della serie di Naughty Dog veda mai la luce.

Dal 2020, anno di uscita di The Last of Us Part 2 (che trovate su Amazon), i fan hanno nutrito speranze su un possibile prosieguo della storia, ma le ultime mosse commerciali sembrano suggerire una direzione diversa per il futuro della saga post-apocalittica che ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo.

La nuova raccolta, disponibile da oggi in formato digitale e prossimamente anche in versione fisica, racchiude in un unico pacchetto sia The Last of Us Part 1 che The Last of Us Part 2, al prezzo di 99,99 dollari.

Una soluzione pensata principalmente per avvicinare al franchise chi ancora non ha avuto modo di esplorare il mondo creato da Neil Druckmann e il suo team. Ma è proprio la scelta del termine "Complete" a sollevare interrogativi sul futuro della serie.

L'utilizzo della parola non è certamente casuale. Da una parte, rappresenta una pratica consolidata nell'industria, dove spesso si raccolgono giochi base e relativi DLC in edizioni definitive.

Dall'altra, in questo caso specifico, il termine assume una connotazione particolare, quasi a voler indicare che l'arco narrativo di Joel ed Ellie possa considerarsi definitivamente concluso. Tradotto, niente The Last of Us Part 3.

Le dichiarazioni dello stesso Druckmann negli ultimi anni hanno seguito un percorso altalenante. Se inizialmente il direttore creativo aveva accennato all'esistenza di un'idea per un potenziale terzo capitolo, più recentemente ha smorzato gli entusiasmi, lasciando intendere che tale concetto potrebbe non concretizzarsi mai in un vero e proprio gioco.

La scelta di etichettare la raccolta come "completa" sembra allinearsi con questa visione più pessimistica.

Ciò che sappiamo con certezza è che Naughty Dog è attualmente impegnata su un progetto completamente nuovo. Lo studio californiano sta infatti sviluppando la nuova proprietà intellettuale Intergalactic: The Heretic Prophet, destinata a PlayStation 5 nei prossimi anni.

Questa scelta creativa conferma la volontà del team di esplorare nuovi orizzonti narrativi, almeno nel breve termine, allontanandosi temporaneamente dall'universo post-apocalittico che li ha consacrati (anche se, come si dice in questi casi, mai dire mai).