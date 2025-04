The Last of Us Complete è ufficiale, disponibile ora su PS5

Naughty Dog ha annunciato il lancio di The Last of Us Complete, una raccolta che riunisce in un unico pacchetto sia The Last of Us Part I che The Last of Us Part II Remastered.

Ne avevamo parlato poco tempo fa e, con un tempismo prevedibile e comprensibile, è arrivata la conferma da PlayStation e Naughty Dog.

La nuova collezione rappresenta la versione definitiva dell'opera che ha colpito la community e ha ridefinito il concetto di narrazione videoludica, mescolando azione, dramma e profondità emotiva.

L'edizione digitale è già disponibile per il download immediato, mentre gli appassionati del formato fisico dovranno attendere il 10 luglio per mettere le mani sulla speciale Collector's Edition.

Quest'ultima sarà acquistabile esclusivamente attraverso il sito direct.playstation.com e offrirà un'esperienza ancora più ricca per i collezionisti (come specificato nel PlayStation Blog).

La versione fisica presenta una confezione con un nuovo artwork che cattura l'essenza umana al centro della storia, accompagnata da una steelbook con disegni inediti e minimalisti per entrambi i titoli della serie.

La Collector's Edition include anche una serie di litografie realizzate da artisti selezionati personalmente dal team di sviluppo. Queste opere d'arte rappresentano interpretazioni uniche dei personaggi più amati della serie, «catturandone l'essenza umana e la bellezza intrinseca che si nasconde anche in un mondo post-apocalittico».

Tuttavia, al momento non è stato comunicato il prezzo di questa raccolta, ma presumibilmente sarà una somma (o poco meno) del prezzo dei due titoli presenti al suo interno.

L'uscita di The Last of Us Complete si inserisce in un momento particolarmente florido per la saga, che dopo il successo dell'adattamento televisivo di HBO ha visto crescere ulteriormente la propria popolarità ed ha già trovato il rinnovo per la Stagione 3 ancora prima della messa in onda della seconda.

La raccolta offre così l'opportunità perfetta per i nuovi fan, giunti alla serie attraverso lo show televisivo, di esplorare il materiale originale che ha ispirato la produzione televisiva, scoprendo sfumature e dettagli della storia che solo il medium videoludico può offrire.