The Last of Us e oltre: Naughty Dog aggiorna sui prossimi progetti

Naughty Dog e Neil Druckmann sono attualmente al lavoro su diversi progetti non ancora annunciati ufficialmente, tranne il multiplayer di The Last of Us già noto ma di cui si sa pochissimo.

Dopo il successo della Part II (la trovate a prezzo davvero basso su Amazon) e la Part I il team di sviluppo statunitense non si fermerà.

Sembra infatti che il futuro dei Naughty Dog sia roseo, sebbene i fan siano in attesa di novità maggiormente concrete.

Ora, dopo che il team ha reso noto che intende continuare a sviluppare giochi sia per PC che per PS5, e in virtù della loro assenza al recente PlayStation Showcase, Naughty Dog ha deciso di rilasciare un messaggio per tranquillizzare la community.

Via social, lo sviluppatore ha infatti scritto: «fan di The Last of Us, sappiamo che molti di voi non vedevano l'ora di saperne di più sul nostro gioco multiplayer. Siamo incredibilmente orgogliosi del lavoro che il nostro studio ha svolto finora ma, con il proseguire dello sviluppo, abbiamo capito che la cosa migliore per il gioco è concedergli più tempo.»

E ancora: «il nostro team continuerà a lavorare sul progetto, così come sugli altri giochi in sviluppo, tra cui una nuova esperienza per giocatore singolo; ci auguriamo di poterne parlare presto.»

«Siamo grati alla nostra fantastica comunità per il suo sostegno: grazie per la passione che nutrite per i nostri giochi, che continua a guidarci», conclude il messaggio.

Secondo Bloomberg, inoltre, Sony avrebbe quindi rallentato lo sviluppo del gioco multiplayer di The Last of Us.

Il team di sviluppo del gioco sarebbe inoltre stato ridimensionato e molti sviluppatori sono stati trasferiti ad altri progetti. Non è stato cancellato, bensì è in fase di rivalutazione.

Naughty Dog starebbe sviluppando da tempo questo gioco multiplayer standalone dedicato a TLOU, che a quanto pare includerà una storia propria e un nuovo cast di personaggi.

Druckmann ha anche dichiarato alcune settimane fa che la compagnia non ha problemi a lasciarsi alle spalle anche la serie The Last of Us, ma solo se non ci saranno più storie da raccontare in quell’universo.

Questo, nonostante il lancio di The Last of Us Part I su PC non sia stato propriamente dei migliori, sebbene le patch abbiano aggiustato la situazione in corsa.