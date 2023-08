Quando esce The Last of Us Stagione 2? Ci sono brutte notizie

I fan in attesa della Stagione 2 di The Last of Us sono ansiosi di scoprire quando uscirà il nuovo ciclo di episodi, sebbene ora iniziano a farsi strada notizie non proprio incoraggianti sulla data di rilascio.

Il nuovo show in arrivo si baserà sugli eventi narrati in Part II (che trovate su Amazon), presumibilmente divisi in più stagioni.

Alcune settimane fa lo showrunner Craig Mazin sembrava essere ottimista circa il fatto che la seconda stagione avrebbe visto la luce per il 2025.

Dopo che sempre l'autore aveva spiegato che The Last of Us potrebbe durare fino a 4/5 stagioni, sembra purtroppo che gli scioperi di attori e doppiatori stiano mettendo a dura prova la produzione, costringendo quasi certamente a un rinvio.

Come riportato anche da GameSpot, Mazin ha dichiarato a EW che le persone che stanno lavorando alla seconda stagione in qualità di "below-the-line" (ossia per le attività di marketing) continuano a muoversi, ma le riprese vere e proprie non potranno iniziare finché non saranno risolti gli scioperi degli sceneggiatori e degli attori.

«Credo che stia diventando quasi una certezza che non saremo in grado di iniziare [le riprese] quando speravamo di farlo, il che è sconvolgente», ha spiegato Mazin.

«Siamo tutti pronti a partire. Questo è ciò che siamo nati per fare. Questo è il modo in cui non solo scegliamo di vivere le nostre vite, ma credo che siamo costretti a farlo. Altrimenti, perché diavolo faremmo questo lavoro folle? Posso assicurarvi che non è per i soldi».

Non ci resta quindi che sperare che la situazioni si sblocchi al più presto, visto che così facendo l'uscita della Stagione 2 è rinviata a data da destinarsi.

Nel mentre, sempre Mazin ha reso noto pochi giorni fa che l'universo di The Last of Us sul piccolo schermo potrebbe espandersi con dei veri e propri spin-off.

Infine, lo showrunner ha anche risposto alle domande su chi sarà Abby nella prossima stagione di The Last of Us, in un certo senso.