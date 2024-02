The Last of Us 2, scoperto un dettaglio che potrebbe esservi sfuggito

The Last of Us Part II Remastered è disponibile da poche settimane, ma a quanto pare un fan si è accorto di un dettaglio legato ai Serafiti che a molti potrebbe essere sfuggito.

Il capolavoro di Naughty Dog, che trovate anche su Amazon, ha infatti dalla sua una mole di chicche nascoste niente male.

Tra queste, un dettaglio relativo al personaggio di Ellie che rende la protagonista meglio caratterizzata.

Ora, come riportato anche da GameRant, un fan ha trovato un altro dettaglio interessante relativo ai Serafiti.

Ciò che rende questa scoperta ancora più degna di nota è che è abbastanza facile da non notare ed è una prova dell'attenzione dello sviluppatore anche per gli aspetti più piccoli di The Last of Us 2.

In un post sul subreddit del gioco, l'utente "Stuff_Nugget" sottolinea come si sia imbattuto in uno strano dettaglio mentre origliava i Serafiti nell'incontro con il cecchino di Chinatown.

I due Serafiti, uno di sesso maschile e l'altro di sesso femminile, si trovano a parlare delle loro esperienze. Uno di loro è un nuovo arrivato e spiega che è la prima volta che si allontana da Haven, ossia la casa dei Serafiti.

L'aspetto interessante è che i dialoghi possono essere pronunciati da uno dei due Serafiti a caso, il che è piuttosto lodevole se si considera che si tratta di un aspetto piuttosto piccolo.

Gli utenti di Reddit sono rimasti entusiasti della scoperta, considerando che gli sviluppatori avrebbero dovuto registrare due volte le stesse linee vocali per rendere ciò possibile.

Sebbene alcuni suggeriscano che ciò possa essere stato ottenuto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, questa teoria non ha alcuna prova assoluta.

Un utente ha evidenziato un altro dettaglio interessante: i Serafini chiamano ogni volta il loro compagno con un nome diverso nel dialogo iniziale.

Non solo: se i giocatori finiscono per uccidere il Serafita con cui stavano parlando, questi griderà lo stesso nome che aveva pronunciato nel primo dialogo.

Molti hanno sottolineato come questo dettaglio sia notevole per il tema di fondo del gioco, considerando che è simbolico di come le azioni di Ellie e Abby portino sempre più verso la strada della vendetta.

Insomma, chissà quali altri segreti nascosti i giocatori finiranno per scoprire prima dell'uscita della Part III.

Chissà se queste chicche serviranno a far tornare i giocatori su The Last of Us Part II Remastered, che nelle ultime settimane è stato abbandonato dai giocatori dopo l'effetto novità.

Se invece volete sapere invece cosa ne pensiamo del titoli, potete sempre recuperare la nostra recensione.