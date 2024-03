The Last of Us 2, scoperto un adorabile dettaglio dopo 300 ore

Un giocatore si è imbattuto per la prima volta in un adorabile avvistamento in The Last of Us Part II dopo aver giocato per 300 ore e, a quanto pare, non è l'unico ad esserselo perso.

Nonostante si tratti di giochi piuttosto lineari, la meticolosità di The Last of Us e relativo sequel (che trovate su Amazon) ha permesso ai suoi dettagli di rimanere un argomento di discussione per un bel po' di tempo, e un avvistamento di gatti ne è la prova.

Del resto, di recente un altro fan si è imbattuto in uno strano dettaglio mentre origliava i Serafiti durante una sessione di gioco.

Ora, in un post sul subreddit di The Last of Us (via Game Rant), l'utente "ashtinfay" sottolinea un'interessante scoperta fatta giocando a The Last of Us Part II.

Il giocatore non era infatti a conoscenza della presenza di un gatto nell'area raffigurata nella sua immagine e, sorprendentemente, il fan ha impiegato 300 ore solo per vedere il suo primo felino nel gioco.

Il gatto in questione può essere trovato giocando al Capitolo 5: Il Parco, ossia quello durante il quale - occhio allo spoiler in arrivo - i giocatori prendono il controllo di una giovane Abby alla ricerca del padre.

Se molti si sono stupiti del fatto che il giocatore non abbia notato un dettaglio così ovvio dopo aver investito così tante ore nel gioco, anche molti altri sembrano non averlo notato.

Tra questi c'è un giocatore che afferma di non essersene mai accorto nonostante le oltre mille ore di gioco.

Molti fan hanno apprezzato il fatto che l'utente abbia evidenziato questo adorabile dettaglio, e uno di loro ha dichiarato che avrebbe rigiocato The Last of Us Part II da capo solo per cercare i gatti nel gioco.

Tuttavia, sembra che questo non sia l'unico caso di apparizione di un gatto nella versione del 2020 del big di Naughty Dog, visto che alcuni commentatori hanno affermato che i giocatori possono trovarne uno anche vicino al Convention Center e un altro vicino a Barko's.

Insomma, chissà quali altri segreti nascosti i giocatori finiranno per scoprire prima dell'uscita della Part III.

Se invece volete sapere invece cosa ne pensiamo del gioco nella sua interezza, potete sempre recuperare la nostra recensione.