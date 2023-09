The Last of Us 2, Ellie è letale anche quando "riposa"

In attesa del prossimo gioco di Naughty Dog, i fan sono tornati a parlare del precedente The Last of Us Part II.

La Part II (che trovate su Amazon) è sicuramente un gioco che ha lasciato il segno, specie per il fatto di avere un gameplay davvero sfaccettato.

Ora, dopo che qualcuno ha deciso di "rivalutarlo" a vari anni dall'uscita, un altro fan ha pubblicato una clip piuttosto divertente.

Come riportato anche da GameRant, infatti, il content creator OreVsWorld ha deciso di mettere in mostra la cosiddetta "imboscata dell'anno". Trovate la clip poco più in basso, nel post pubblicato su TikTok.

Nel breve video vediamo quindi il giocatore intento a fare strisciare Ellie su un divano abbandonato, per poi farla girare sulla schiena, posizionandola sul bracciolo come se stesse per appisolarsi.

Poiché The Last of Us 2 non prevede il sonnellino come vera e propria meccanica di gioco, il giocatore si è accontentato di scagliare bombe molotov contro una pattuglia di nemici, il tutto in posizione distesa.

Vediamo Ellie osservare i due ignari avversari alle prese con il fuoco, prima di sporgersi dallo schienale e porre fine alle sofferenze dell'ultimo di loro con un colpo di pistola alla testa ben piazzato.

Sicuramente, si tratta di uno dei modi più originali mai visti per fare fuori un nemico in TLOU2, visto che sarà seriamente difficile fare di meglio.

Fa piacere vedere che qualcuno abbia deciso di riapprezzare il gioco, spesso odiato per i motivi sbagliati da una frangia di hater davvero poco sveglia.

Guardando al futuro della serie, invece, Neil Druckmann - in occasione del compleanno di TLOU - aveva infatti confermato l'arrivo di nuovi capitoli.

I fan continuano in ogni caso a confermare il loro apprezzamento anche per il primo capitolo della saga, scelto addirittura come miglior gioco di sempre in un sondaggio.