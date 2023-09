The Last of Us Part II merita «una seconda possibilità», per qualcuno

Non sappiamo al momento quale sarà il prossimo gioco di Naughty Dog, sebbene i fan sono ora tornati a parlare del precedente The Last of Us Part II.

La Part II (lo trovate su Amazon) è sicuramente un gioco che ha lasciato il segno, sia nel bene che nel male.

Ora, mentre iniziano a farsi strada i primi - timidi - rumor sulla prossima Part III, gli appassionati sono tornati a parlare del secondo capitolo delle avventure di Ellie.

The Last of Us Part II è uno dei giochi più acclamati e premiati dalla critica di tutti i tempi e, se da un lato alcuni giocatori sono d'accordo con questo, dall'altro ce ne sono altri che hanno riversato odio sul sequel fin dalla sua uscita. Come riportato anche da GamingBible, secondo qualcuno è tempo di rivalutare il gioco.

L'utente Reddit yousefameed0 ha scritto: «Attualmente sto dando una seconda possibilità a Part II. Devo dire che la mia prospettiva è cambiata».

Ha continuato: «Ellie e Abby sono esattamente lo stesso personaggio. L'unico motivo per cui le persone tendono a odiare Abby è che la storia di TLOU ci è stata data dal punto di vista di Ellie e Joel, ma se il punto di vista della storia dovesse essere scambiato, Joel sarebbe l'antagonista mentre Abby è la protagonista. Questo è solo un mio pensiero. Ora apprezzo di più TLOU Part II».

Molti fan nei commenti hanno seguito a ruota, scegliendo di dare una seconda chance al gioco.

Fa piacere vedere che qualcuno abbia deciso di riapprezzare il gioco, spesso odiato per i motivi sbagliati da una frangia di hater davvero poco sveglia.

Guardando al futuro della serie, invece, una piccola anticipazione era arrivata addirittura dallo stesso Neil Druckmann: in occasione del compleanno della serie aveva infatti confermato l'arrivo di nuovi capitoli.

Nell'attesa, i fan continuano in ogni caso a confermare il loro apprezzamento per il primo capitolo della saga con protagonisti Joel ed Ellie, recentemente scelto addirittura come miglior gioco di sempre in un sondaggio dei fan.