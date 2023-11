Baldur's Gate 3 fa 20 naturale ai Golden Joystick Awards 2023: ecco tutti i vincitori

Siamo in chiusura dell'anno e cominciano a spuntare i primi riconoscimenti per i migliori videogiochi, tra cui i Golden Joystick Awards 2023 che premiano Baldur's Gate 3 come miglior produzione dell'anno, e non solo.

Con buona pace per gli altri contendenti tra cui The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che potete in ogni caso acquistare su Amazon, è l'ultimo titolo di Larian Studios a prendersi la scena con un 20 naturale tirato al momento giusto.

Mentre Alan Wake 2 si è aggiudicato il prestigioso premio della critica dei Golden Joystick Awards 2023, è Baldur's Gate 3 ad uscirne vincente in maniera complessiva.

Quanto vincente? Lo potete vedere qui sotto grazie alla lista dei vincitori della manifestazione pubblicata da Gamesradar.

Golden Joystick Awards 2023: tutti i vincitori

Best Storytelling - Baldur's Gate 3

Still Playing Award - No Man's Sky

Best Visual Design - Baldur's Gate 3

Studio of the Year - Larian Studios

Best Game Expansion - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Best Indie Game - Sea of Stars

Best VR Game - Horizon Call of the Mountain

Best Multiplayer Game - Mortal Kombat 1

Best Audio - Final Fantasy XVI

Best Game Trailer - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Best Streaming Game - Valorant

Best Game Community - Baldur's Gate 3

Best Gaming Hardware - PSVR 2

Breakthrough Award - Coccoon / Geometric Interactive

Critics' Choice Award - Alan Wake II

Best Lead Performer - Ben Starr, Final Fantasy XVI

Best Supporting Performer - Neil Newborn, Astarion, Baldur's Gate 3

Nintendo Game of the Year - The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

PC Game of the Year - Baldur's Gate 3

Xbox Game of the Year - Starfield

PlayStation Game of the Year - Resident Evil 4

Most Wanted Game - Final Fantasy 7 Rebirth

UGOTY - Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 si porta a casa ben 6 premi come miglior storia, miglior visual design, miglior community, premiando l'interprete di Astarion (e pensare che Neil Newbon non era neanche convinto del suo personaggio), e come miglior gioco PC e complessivo del 2023.

Un vero trionfo per Larian Studios che forse potrà essere replicato durante i The Game Awards 2023, che chiuderanno definitivamente la stagione e ci preparanno ad un 2024 speriamo altrettanto scoppiettante, di cui scopriremo le nomination definitive proprio tra pochissimi giorni.