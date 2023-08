The Game Awards 2023, ecco la data in cui scopriremo il GOTY

Neanche il tempo di cominciare con la Gamescom che Geoff Keighley ci dà appuntamento per i The Game Awards 2023, l'evento che chiude l'annata videoludica e, tra le altre cose, assegna il tanto ambito Game of the Year.

Onore che nel 2022 è toccato a Elden Ring (lo trovate su Amazon), il secondo titolo From Software dopo Sekiro nel 2019 ad aver ricevuto il premio di miglior gioco dell'anno.

Advertisement

Il souslike ha dovuto combattere con esponenti decisamente illustri, visto che tantissimi videogiochi di valore sono stati pubblicati lo scorso anno. Anche premiati ovviamente, come potete vedere dalla lista completa dei premi.

Chi vincerà il Game of the Year 2023? Lo scopriremo il 7 dicembre 2023, quando i The Game Awards verranno trasmessi.

It's official: #TheGameAwards is back live on Thursday, December 7 at @peacock_theater, LA.



Celebrating 10 years and this year's amazing games, along with world premieres and new game announcements.



Public ticket sales and more show details coming this Fall. pic.twitter.com/KV62goGhvg — The Game Awards (@thegameawards) August 22, 2023

«Festeggiamo i 10 anni e i fantastici giochi di quest'anno, insieme a anteprime mondiali e annunci di nuovi giochi», annuncia trionfante il profilo ufficiale della manifestazione.

Mentre i biglietti (per chi potrà partecipare) andranno in prenotazione a partire dall'autunno, il 7 dicembre andranno in onda in diretta mondiale i The Game Awards 2023.

Il decennale sarà anche accompagnato da un concerto speciale che celebra proprio le migliori colonne sonore dei videogiochi, come svelato di recente.

«Ogni anno non vediamo l'ora di ospitare uno spettacolo che onora i giochi più importanti dell'anno, annunciando e presentando in anteprima alcuni dei videogiochi più grandi e attesi del mondo», ha dichiarato il conduttore e produttore esecutivo Geoff Keighley in un comunicato stampa.

Keighley è a dir poco entusiasta (ovviamente) dell'evento, dichiarando che «si tratti di giochi, televisione, film e altro ancora, l'industria continua ad espandersi in molti modi sorprendenti e non vediamo l'ora di onorare l'anno».

Chissà che anche quest'anno l'evento non ci regali un meme stratosferico come quello dell'anno scorso. Non l'avete dimenticato, vero?

Intanto facciamo una cosa per volta, visto che questi sono i giorni della Gamescom, la fiera videoludica di Colonia che chiude gli eventi ufficiali dell'anno. Evento che si apre con l'Opening Night Live, che potete seguire a questo indirizzo.