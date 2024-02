The Elder Scrolls Oblivion come Zelda Wind Waker è davvero... strano

The Elder Scrolls IV: Oblivion è disponibile ormai da tantissimi anni, ma a quanto pare c'è ancora chi gli sta dietro, modificandolo a dovere.

Il quarto capitolo della saga Bethesda (che trovate su Amazon a prezzo basso) è infatti ancora oggi molto seguito.

Basti pensare che alcuni sviluppatori si sono messi al lavoro su una sorta "fusione" tra Skyrim e Oblivion, ossia Skyblivion, un fan remake davvero molto promettente.

Ora, come riportato anche da Destructoid, l'utente di Nexus Mods Wilker ha deciso di dare a Oblivion uno stile più simile a quello di The Legend of Zelda: The Wind Waker, classico uscito nel 2002 su Nintendo GameCube.

Questo è esattamente ciò che fa questa mod: sostituisce la grafica di Oblivion con una grafica cel-shaded (nota anche come "toon shading").

Sebbene il titolo si riferisca a "Oblivion 64" - suggerendo che la grafica è in linea con l'era del Nintendo 64 - Wilker afferma nella descrizione di preferire lo stile più "vibrante" dei giochi in cel-shading (da qui l'influenza di Wind Waker).

Le modifiche riguardano il paesaggio (ogni area esterna, come foreste, montagne, ecc.), tutte le città, i dungeon, le rovine Ayleid, le grotte e, ultimi ma non meno importanti, anche i Piani dell'Oblivion.

Ragion per cui tutto è stato sapientemente modificato, tranne i PNG e i nemici, ma va comunque bene così, visto che a giudicare dalla forma finale di questa mod non c'è un granché di cui lamentarsi.

Se ci state facendo un pensierino potete scaricare il tutto, ovviamente in forma totalmente gratuita, da questo indirizzo.

Restando in tema, tempo da un modder aveva rilasciato una nuova versione di Oblivion con un texture pack HD da 19 GB che risultava essere potenziato dalle IA.

Per quanto riguarda invece l'originale Skyrim, è stata resa disponibile una nuova mod che espande le missioni per la Gilda dei Ladri.