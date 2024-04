The Elder Scrolls diventa una serie TV come Fallout? Todd Howard ha molti dubbi

La serie TV di Fallout si è dimostrata un altro adattamento televisivo all'altezza dei videogiochi: come vi ha raccontato il nostro Marcello Paolillo nella recensione dedicata, lo show televisivo ha saputo trasmettere perfettamente lo spirito dei videogiochi sul piccolo schermo.

Le premiazioni da parte della critica e del pubblico, che già dalle scorse ore hanno potuto scoprire la prima stagione completa su Prime Video, hanno ovviamente acceso i riflettori su Bethesda, lasciando domandare tanti fan e addetti ai lavori su possibili nuovi adattamenti di questo genere.

Se già sappiamo che Fallout avrà una seconda stagione, è chiaro che molti fan hanno iniziato a fantasticare su un'altra grande IP di casa Bethesda: ci riferiamo ovviamente a The Elder Scrolls, con capolavori come Skyrim (lo trovate su Amazon) che potrebbero adattarsi molto bene a uno show televisivo.

Se in alcune precedenti dichiarazioni Todd Howard si era dimostrato molto cauto al riguardo, in una nuova intervista rilasciata ai microfoni di IGN US il director si è mostrato particolarmente dubbioso al riguardo, spegnendo fin da subito l'entusiasmo dei fan.

Todd Howard spiega infatti che, se dovesse arrivargli una proposta per una serie TV di The Elder Scrolls, «probabilmente» risponderebbe di no, come fatto proprio per gli adattamenti di Fallout per circa una decina d'anni.

Il game director spiega infatti che non c'è alcun "obbligo" o fretta di adattare le loro IP a show televisivi, ma si tratta semplicemente di trovare il partner giusto con un'idea che possa davvero valorizzare al meglio i franchise.

È stato solo così che la serie televisiva di Fallout ha visto la luce: il progetto degli autori convinse Todd Howard che lo show fosse davvero la cosa giusta da fare per il franchise post-apocalittico.

Servirebbe dunque qualcosa di molto simile prima di vedere The Elder Scrolls sul piccolo schermo: dato che è comprensibilmente molto esigente per la qualità finale dell'opera, ritiene che questo adattamento sarà molto improbabile.

Tuttavia, ha anche detto che «non sai mai» cosa potrebbe accadere in futuro, lasciando giusto un piccolo spiraglio d'apertura. Di conseguenza, non possiamo fare altro che incrociare le dita e augurarci che un giorno arrivi il progetto giusto.