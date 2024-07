The Elder Scrolls 6 è ancora "vivo", ci sono le prove

I fan continuano a sperare di avere presto novità su The Elder Scrolls 6, tanto che ora qualcuno ha avvistato qualcosa di interessante su LinkedIn.

Lasciando da parte Starfield, disponibile anche su Xbox Game Pass, il prossimo capitolo della serie fantasy di Bethesda è infatti il titolo più atteso della compagnia americana.

Quindi, mentre in molti sostengono che il lancio di The Elder Scrolls 6 sia sempre più probabile nel 2026, sbucano timide conferme sul fatto che il gioco sia ancora "vivo".

Difatti, come riportato anche da GamingBible, lo screen del profilo di un dipendente di Bethesda su LinkedIn dimostra che lo sviluppo del gioco è sempre e comunque in corso, e a quanto pare procede (seppur lentamente).

La descrizione del lavoro non offre nulla di rilevante, limitandosi a fare riferimento a informazioni che già conosciamo dopo aver seguito lo sviluppo di questo gioco per diversi anni (pure troppi, in effetti).

«Esiste ancora», ha commentato ironicamente il redditor "Keepcalmplease17": «È un sollievo».

Con un pizzico di amarezza, tale "Snifflebeard" ha commentato: «Quello che abbiamo appena appreso: Ci stanno lavorando. Accidenti».

Ironia dei fan a parte, speriamo di scoprire presto qualche novità sul titolo fantasy in questione, visto che manca dalle scene ormai da troppo tempo.

Questo, senza contare anche che il team di sviluppo Bethesda ha svelato diverse settimane fa di aver letteralmente iniziato a giocare proprio a The Elder Scrolls 6.

Vero anche che, di convesso, Todd Howard non sembra interessato a una serie TV di The Elder Scrolls, anche se in questi casi vale sempre e comunque la regola del mai dire mai.

Ad ogni modo, per ingannare la lunga attesa, potete rivedere completamente la vostra esperienza di Skyrim grazie alla mod chiamata The Elder Scrolls: Apotheosis.