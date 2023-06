The Elder Scrolls 6, arriva la (folle) petizione per portarlo su PS5

The Elder Scrolls VI è attualmente in lavorazione per piattaforme Xbox e PC, visto che il gioco non arriverà su PS5.

Il successore di Skyrim, che trovate anche su Amazon, si è per ora mostrato solo in un teaser trailer uscito ormai ben 5 anni fa.

Advertisement

Ormai è cosa nota che The Elder Scrolls VI dovrà durare per almeno 10 anni, sebbene del gioco non sappiamo ancora nulla.

Bethesda ha del resto già spiegato di volersi prendere tutto il tempo necessario per sviluppare un'esclusiva degna del nome che porta.

Ora, come riportato anche da GamingBible, un gruppo di fan abbastanza arditi ha deciso di dare vita a una petizione che definire folle è poco.

Un gruppo di poco più di 1000 persone su una popolazione mondiale di 7,888 miliardi ha firmato una petizione su Change.org nella speranza di impedire che The Elder Scrolls VI sia un'esclusiva Xbox.

Affinché la petizione raggiunga il suo prossimo traguardo, sono necessarie 1500 firme, sempre troppo poche per smuovere le acque.

«Come fan della serie Elder Scrolls, sono indignato», ha dichiarato l'organizzatore della petizione Matt B. «Microsoft sta rendendo The Elder Scrolls VI un'esclusiva per Xbox e PC dopo l'acquisto di Bethesda».

La rabbia continua: «Prima che diciate qualcosa, so che The Elder Scrolls III era un'esclusiva per Xbox e PC, e sosterrò il fatto che la serie è più popolare ora di quanto non lo fosse all'epoca in gran parte grazie alla presenza del gioco su Xbox e PlayStation».

«I fan della serie e quelli occasionali che hanno giocato solo a Skyrim dovrebbero boicottare questo gioco finché non cambieranno la loro decisione. Rendete la serie Elder Scrolls per tutti e non solo per il 50% dei giocatori. Grazie per il vostro supporto».

Ricordiamo in ogni caso che TES 6 non uscirà su console PS5, ma resterà un’esclusiva Xbox, così come siamo certi che questa petizione non cambierà di certo la decisione di Todd Howard.

Questa non è in ogni caso l'unica petizione folle di queste settimane, visto che anche quella relativa a Starfield non scherza di certo.