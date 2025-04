The Duskbloods alla fine potrebbe arrivare su Xbox e PS5

Uno degli annunci più sorprendenti arrivati dal Nintendo Direct dedicato a Switch 2 è stato sicuramente The Duskbloods, il nuovo ambizioso progetto di FromSoftware annunciato in esclusiva per le nuove console Nintendo.

La presentazione ha attirato fin da subito l'attenzione dei fan per via delle sue somiglianze estetiche con Bloodborne (che trovate invece su Amazon), anche se Miyazaki ha in seguito chiarito che con l'esclusiva PlayStation c'entra poco o nulla.

Come anticipavamo in apertura, attualmente è stato annunciato come esclusiva Nintendo Switch 2, ma alcuni indizi farebbero immaginare un suo possibile arrivo anche sulle console PS5 e Xbox Series X|S, anche se probabilmente ciò potrebbe accadere dopo diverso tempo.

Push Square segnala infatti un curioso aneddoto sui diritti di pubblicazione di The Duskbloods: Nintendo distribuirà il gioco in Europa e negli Stati Uniti, ma in Giappone sarà la stessa FromSoftware ad occuparsi della pubblicazione.

Ma non solo: ad oggi FromSoftware detiene i diritti sull'IP The Duskbloods, che dunque non appartiene a Nintendo.

Sembrerebbe dunque una situazione simile a quanto accaduto con giochi come Octopath Traveler o Fatal Frame Maiden of the Black Water: inizialmente pubblicati come esclusive Switch, sono stati poi rilasciati su altre console dopo la fine di un periodo di esclusività temporale.

Diverso invece un possibile paragone con la saga di Bayonetta: sebbene effettivamente Nintendo non ne detenga i diritti, la casa di Kyoto ha pubblicato il secondo e il terzo capitolo in tutto il mondo, non dando alcun segnale di voler "liberare" la saga dalle sue console.

In assenza di ulteriori chiarimenti al riguardo è ovviamente difficile fare ipotesi su quello che sarà il futuro di The Duskbloods, ma i fan su PS5 e Xbox Series X|S possono iniziare a incrociare le dita.

C'è da dire che il nuovo gioco multiplayer di FromSoftware sembra particolarmente legato alle console Nintendo: Miyazaki ha infatti ammesso che una delle creature che si vedono nel primo trainer, il topo alato, è stato un tentativo di creare qualcosa di "Nintendoso".

Nel caso comunque l'idea di un videogioco multiplayer non faccia al caso vostro, il team di sviluppo ha già voluto rassicurare i suoi fan: dopo The Duskbloods torneranno a sviluppare esperienze single player.