Il topo alato The Duskbloods? Miyazaki: «volevamo qualcosa di Nintendoso»

Se c'è una cosa che in pochi si aspettavano, era che alla presentazione di Nintendo Switch 2 spuntasse un gioco esclusivo a firma di FromSoftware diretto da Hidetaka Miyazaki.

Che sia un modo di costruire sul successo dei soulslike, uno di dimostrare che Nintendo non vuole parlare solo ai giovanissimi o semplicemente uno di capitalizzare con le meccaniche multiplayer che caratterizzeranno il gioco, sta di fatto che The Duskbloods arriverà nel 2026 solo su Nintendo Switch 2.

A confermarlo c'è stato il suo primo trailer, che non solo ha messo sul palcoscenico questa partnership inaspettata, ma ha anche fatto sospirare gli amanti di Bloodborne, considerando le atmosfere gotiche e sanguinolente messe in scena. A queste sequenze, però, ha fatto seguito anche la presenza di un animale piuttosto carino, un topo alato, che con un'occhiata in camera ha chiuso il video.

Chi è e perché è finito nella chiusura del trailer, come se fosse un dettaglio particolarmente significativo? A provare a spiegarlo è stato nientemeno che Miyazaki in persona.

Interpellato nel Creator's Voice sul sito ufficiale Nintendo, il pluripremiato game director ha scherzato proprio sul topolino alato, facendo sapere di averlo introdotto nel gioco per avere qualcosa di... Nintendoso. Ossia di carino e un po' più rassicurante, rispetto alla sola presenza di corpi spettrali, atmosfere ermetiche e vampiri assetati di sangue.

«Si potrebbe dire che abbiamo provato a fare qualcosa di più vicino allo stile Nintendo, nello spirito della partnership» ha scherzato il direttore creativo del team giapponese. «Abbiamo voluto creare qualcosa di carino, per cambiare. Anche se devo precisare che questo personaggio è in realtà un anziano gentiluomo».

A parte il fatto che vedere gioco di Miyazaki e carino nella stessa frase fa sicuramente uno strano effetto, sarà interessante capire, nella lore del gioco, in che modo questo nobile topo dallo sguardo empatico si potrà considerare «un anziano gentiluomo». Che sia un ex umano trasformato in topo? O è una definizione figurata per farci solo capire che interagirà con il giocatore come se fosse antropomorfo, ma è e sarà sempre un topo?

Per ora, secondo quanto rivelato, il personaggio «condivide un ruolo simile ai custodi del fuoco della serie Dark Souls», rimanendo nell'area hub per fornire «consigli e guida» ai giocatori tra una partita e l'altra. Insomma, il suo aspetto rassicurante non dovrebbe essere una fregatura, ma dovrebbe effettivamente trattarsi di un personaggio alleato e non di uno ostile alle nostre scorribande.

The Duskbloods arriverà nel 2026 in esclusiva su Nintendo Switch 2.