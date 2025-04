Tranquilli fan di FromSoftware, dopo The Duskbloods torneranno i giochi single player

Nintendo Switch 2 ha sorpreso un po' tutti con l'esclusiva di The Duskbloods, nuovo titolo di FromSoftware in esclusiva, e l'ulteriore sorpresa è arrivata dal fatto che sarà un videogioco multiplayer.

Con delle evidenti similitudini con il prossimo Nightreign, spin-off multiplayer del titanico Elden Ring, il titolo annunciato per Nintendo Switch 2 ha lasciato i fan di FromSoftware con delle comprensibili perplessità.

La paura che l'azienda nipponica si volesser crogiolare nel fare videogiochi "fotocopia" multiplayer non è immotivata, perché molte volte abbiamo visto studi storici fare cose molto diverse dalla loro comfort zone e spesso fallire (vedi BioWare e Anthem, per citare un caso).

Tuttavia non è così, come ha confermato lo stesso director Hidetaka Miyazaki durante una recente intervista nel portale Nintendo.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la collaborazione con Nintendo non è un fenomeno recente. Miyazaki ha rivelato che il progetto era originariamente destinato alla prima Switch, segnando l'inizio di un rapporto che si è evoluto nel tempo:

«Proprio mentre il gioco iniziava a prendere forma, Nintendo ci ha avvicinato parlando di Switch 2, il che ci ha portato a ripensare il nostro percorso di sviluppo tenendo in mente questo nuovo hardware.»

L'interesse mostrato dalla casa di Kyoto fu immediato, tanto da offrirsi di supportare attivamente la realizzazione del progetto.

Una storia che, partendo da un pregresso molto diverso, ricorda quella di Bayonetta 2 che venne finanziato completamente da Nintendo che di fatto salvò il progetto.

Contestualmente, Miyazaki ha voluto dissipare ogni dubbio affermando che i piani di FromSoftware non si sono trasformati. «Questo non significa che come azienda abbiamo deciso di virare verso una direzione più focalizzata sul multiplayer per i titoli futuri», ha spiegato il director.

Il progetto The Duskbloods sembra comunque molto interessante, quindi vedremo come sarà quando ci metteremo sopra le mani. Miyazaki sembra molto motivato, come ha spiegato anche di recente, quindi aspettiamo la release per Nintendo Switch 2.