Tekken 8 sta indispettendo i giocatori (e c'entrano le microtransazioni)

Che i videogiochi stiano cercando modi sempre più fantasiosi di monetizzare non è una novità. Di recente, ad esempio, si è parlato tanto delle microtransazioni di Dragon's Dogma 2, che offre la possibilità a chi lo volesse di comprare alcune risorse in-game con soldi reali.

Il perché qualcuno debba volersi tagliare l'esperienza ludica per sbloccare equipaggiamenti ottenibili giocando comprandoseli - anziché, beh, giocare - è al di là della comprensione di chi vi scrive. Tuttavia, questi shop vengono inseriti nei giochi perché evidentemente qualcuno li usa. E immagino che anche Bandai Namco si aspetti dei buoni incassi dall'arrivo del Tekken Fight Pass all'interno di Tekken 8, recentemente annunciato.

Come segnalato da VGC, infatti, la compagnia giapponese ha annunciato questa feature in un recente stream Tekken Talk, spiegando che funzionerà praticamente come il battle pass che di solito vediamo nei live service online, spesso free-to-play. Solo che qua non parliamo di un free-to-play, ma di un gioco lanciato a 80€ di listino. E le reazioni dei giocatori non si sono fatte attendere.

Nella descrizione dei Fight Pass, Bandai Namco ha spiegato che questi permetteranno ai giocatori «durante il periodo previsto, di aumentare il loro livello completando delle sfide giornaliere e settimanali nei match online, il che permetterà di ottenere svariati oggetti».

Tuttavia, sarà anche possibile ottenere oggetti e ricompense più preziose unendosi al tier Premium del Fight Pass, anziché limitandosi a partecipare a quello gratuito. Il fatto che questa microtransazioni stiano venendo aggiunte diverse settimane dopo il lancio (e dopo le recensioni) non è passato inosservato, considerando che il gioco era uscito il 26 gennaio scorso. Era trascorso un mese prima che il Tekken Shop iniziasse a introdurre le prime microtransazioni, mentre ora è in arrivo il Fight Pass.

Le reazioni, come in questo caso era abbastanza facile prevedere, sono piuttosto deluse, soprattutto per il cambio di corsa in medias res. Un appassionato, ad esempio, scrive che «non avrei mai preso la Collector's se avessi saputo per tempo che con degli aggiornamenti avreste introdotto sia le microtransazioni che un battle pass. Almeno Street Fighter 6 ha avuto la decenza di dirlo fin dall'inizio, dovreste vergognarvi».

«Stanno trattando un gioco venduto a prezzo pieno come se fosse un gioco gratis. Non riesco a credere a quanto debbano andare in basso oggi le compagnie, con le microtransazioni» scrive un altro. In generale, i thread sul canale Reddit dedicato al gioco sono piuttosto disillusi e sono tantissimi (alcuni nell'ordine delle migliaia) i voti positivi per chi si lamenta dell'arrivo del Fight Pass.

«Io avevo comprato la Ultimate Edition convincendomi che così avrei avuto tutti i DLC e i contenuti previsti per il Season Pass» commenta amareggiato un altro giocatore di Tekken 8. «Un modello da free-to-play in un gioco venduto a prezzo pieno va al di là dell'ingannevole» scrive ancora un altro.

Insomma, gli animi non sono felici, ed è ben comprensibile il perché. Come sempre, però, l'unico parere che conterà davvero sarà quello del portafogli dei giocatori: se l'idea del Fight Pass sarà premiata, ovviamente Bandai Namco ne terrà conto per le decisioni future.

Potete approfondire la conoscenza con Tekken 8 dando un'occhiata alla nostra video recensione. Se interessati, trovate il gioco su Amazon (ma niente contenuti del Fight Passi già inclusi nel prezzo, no).