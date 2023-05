Tekken 8, PS5 «evolverà l'esperienza di gioco» secondo Harada

Tekken 8 ha deciso di sfruttare pienamente la potenza delle console next-gen, saltando la precedente generazione e mostrando i muscoli a livello a tecnico: una scelta resa possibile, a quanto pare, soprattutto dalle performance di PS5.

Il sequel del settimo capitolo (trovate la Legendary Edition su Amazon) si sta rivelando particolarmente ambizioso, volendo non solo catturare l'attenzione dei nuovi fan con un gameplay aggressivo ma anche soddisfare i giocatori di vecchia data con notevoli miglioramenti, soprattutto dal lato tecnico.

In particolar modo, sembra che i principali miglioramenti siano stati resi possibili dall'SSD di PS5: a svelarlo è stato lo stesso Katsuhiro Harada, in una nuova intervista rilasciata a PLAY Magazine (via MP1st).

Secondo quanto rivelato dal director della serie, è proprio questa feature ciò che riuscirà a far crescere ulteriormente il medium videoludico, rivelandosi particolarmente utile anche in Tekken 8 stesso, dato che rende possibile caricare i match molto più rapidamente:

«[L'SSD di PS5] è probabilmente la cosa più grande che farà evolvere l'esperienza degli utenti nel videogioco».

Insomma, sembra proprio che gli sviluppatori del nuovo capitolo di Tekken hanno intenzione di utilizzare pienamente l'unità a stato solido delle console next-gen, garantendo migliori performance e un'incredibile rapidità nel caricamento delle battaglie.

Ovviamente, questo non significa che le console next-gen non saranno sfruttate pienamente: gli ultimi video gameplay ci hanno infatti svelato anche un netto miglioramento grafico, confermando a tutti gli effetti una "evoluzione" della saga.

Recentemente Harada ha anche avuto occasione di confermare l'inclusione del cross-play su Tekken 8 fin dal lancio, risolvendo una delle più grandi lacune del precedente capitolo.

Una feature che potrebbe essere possibile sperimentare prima del lancio ufficiale: il director ha infatti confermato anche che sarà disponibile una beta gratuita, anche se non ne è stata ancora svelata una data.

Nel frattempo, Bandai Namco continua a svelare tutti i personaggi che saranno disponibili al lancio: l'ultimo in ordine di tempo è una delle combattenti più amate su Tekken 5.