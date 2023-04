Tekken 8, il nuovo trailer gameplay conferma un elegante ritorno da Tekken 5

Probabilmente i fan storici non saranno rimasti particolarmente sorpresi da questo annuncio, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale: Bandai Namco ha ufficialmente svelato che anche Lili si unirà al cast di Tekken 8.

Dopo il suo esordio in Tekken 5, l'elegante combattente non ha mai saltato un capitolo della serie, comparendo naturalmente anche nell'eccellente settimo episodio (lo trovate in bundle con SoulCalibur VI su Amazon): di conseguenza, non poteva certo mancare anche nell'ultimo picchiaduro della saga.

Il nuovo trailer gameplay, che potete vedere qui in apertura, ci mostra ancora una volta la rivalità di Lili con Asuka Kazama, un'altra amatissima lottatrice già svelata qualche settimana fa con un inedito doppio reveal.

La combattente francese appare in questa nuova edizione più raffinata che mai, senza però ovviamente rinunciare alla letalità dei suoi colpi, pre-annunciandosi ancora una volta come uno dei potenziali personaggi più amati del cast.

A giudicare dai primi commenti arrivati dai fan in risposta al trailer, sembra che sia stato particolarmente apprezzato il suo nuovo design, che unito alle sue nuove mosse e combo restituisce la sensazione di trovarci di fronte a una combattente pronta a mettere molta più forza nei suoi colpi.

Un altro aspetto apprezzato da chi ha già avuto modo di utilizzarla ampiamente nei precedenti capitoli è che, almeno all'apparenza e nonostante le novità, sembra essere lo stesso personaggio ma migliorato in ogni suo aspetto: una combinazione di fattori molto importante per i fan storici, che dovrebbe permettere loro di continuare a utilizzare Lili al meglio delle sue abilità anche in Tekken 8.

Nelle scorse settimane Bandai Namco ha avviato i primi test alpha per pochissimi utenti selezionati, ma Harada ha già confermato che prima del lancio sarà disponibile anche una beta gratuita.

Naturalmente non possiamo sapere con certezza se Lili sia o meno presente in questa futura prova, ma a giudicare dalla conferma del cross-play arrivata dallo stesso director, è probabile che la beta ci permetterà di giocare anche con i nostri amici su altre console.