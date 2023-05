Tekken 8, leak svela un altro "furioso" ritorno dal passato

Bryan Fury è confermato, più o meno, nel cast di Tekken 8 grazie al leak del nuovo trailer dedicato al picchiaduro di Bandai Namco.

Il lottatore era presente anche nell'ultimo episodio ovviamente (lo potete ritrovare su Amazon) ed è una bella conferma per i fan che torni anche nel prossimo capitolo next-gen.

Un episodio che promette di essere anche una grande evoluzione per la serie, grazie alle potenzialità della nuova generazione di console.

Nonché la conferma del cross-play, visto che Tekken 8 darà a tutti i giocatori la possibilità di prendersi a pugni di ferro in faccia.

Ma, intanto, godiamoci la furia di... Bryan Fury.

Il trailer è apparso originariamente per errore su Instagram, ed è stato riportato sul web nelle ore successive.

Come potete vedere è esattamente lo stesso tipo di trailer che Bandai Namco ha pubblicato in passato per tutti gli altri elementi del roster di Tekken 8, quindi non resta che aspettare la conferma (e il ricaricamento del trailer) da parte del publisher.

Da queste prime scene di gameplay non c'è dubbio che Bryan Fury sia molto simile al combattente brutale che i vecchi fan di Tekken hanno imparato a conoscere, con ovviamente le novità che saranno introdotte nel combo system dell'ottavo capitolo.

Il cui roster si sta popolando di grandi ritorni dal passato come Hwoarang, Lili, e tutti gli altri che Bandai Namco ha svelato nel corso dei mesi scorsi.

Nell'attesa di ulteriori novità, così come della conferma della veridicità del trailer di Bryan Fury, ecco intanto tutto quello che dovete sapere riguardo Tekken 8: possibile uscita, personaggi e tutto quello che sappiamo.