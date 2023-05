Tekken 8, il nuovo trailer gameplay conferma un grande ritorno da Tekken 3

Bandai Namco ha pubblicato nelle scorse ore un nuovo trailer gameplay dedicato a Tekken 8, confermando il ritorno di uno dei combattenti più amati della saga.

Stiamo parlando di Hwoarang, l'esperto di Taekwondo introdotto su Tekken 3 e diventato fin da subito uno dei personaggi più popolari, al punto da non aver saltato neanche un'apparizione nei capitoli successivi.

Rispetto alla sua apparizione in Tekken 7 (trovate la Legendary Edition su Amazon) è possibile inoltre notare diverse novità: non solo il rivale di Jin Kazama non presenterà più una benda sull'occhio, ma il suo stile di combattimento appare decisamente più complesso e spettacolare

Potete ammirare voi stessi il ritorno di Hwoarang in Tekken 8 nel dettaglio nel trailer ufficiale, che vi riproporremo qui di seguito:

Un aspetto che farà particolarmente piacere ai fan è l'indubbia evoluzione del personaggio, che adesso sembrerebbe essere una fusione tra il precedente gameplay di Hwoarang e quello di Baek Doo San, il suo maestro.

Il risultato è una serie di combo spettacolari che, nelle mani dei giocatori giusti, potrebbero creare problemi a qualunque combattente. Incluso, naturalmente, l'amico e rivale Jin Kazama contro il quale sarà disponibile anche un'introduzione personalizzata.

Continua dunque a prendere forma un roster particolarmente interessante per Tekken 8: torneremo ad aggiornarvi sulle nostre pagine non appena scopriremo ulteriori novità sul cast, ricordandovi anche che prima di Hwoarang era stata svelata l'elegantissima Lili.

Recentemente, Katsuhiro Harada ha confermato anche l'arrivo di una beta prima del lancio, ma non sappiamo ancora quali saranno i personaggi giocabili e se Hwoarang sarà incluso al suo interno.

L'autore ha però già avuto la possibilità di ribadire la presenza del cross-play, una delle novità più attese rispetto al precedente capitolo: è dunque probabile che possa essere presente anche all'interno della beta gratuita, anche se al momento non è ancora disponibile una data di lancio più precisa.