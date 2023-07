Tekken 8, il director risponde in modo severo alle critiche

Tekken 8 è il prossimo capitolo del franchise Bandai Namco, diretto ancora una volta dal leggendario Katsuhiro Harada.

Questo ottavo episodio raccoglierà l'eredità di Tekken 7 (trovate la Legendary Edition su Amazon) e sembra voler fare le cose per bene.

Del resto, nel nostro ricchissimo recap trovate tutte le informazioni che vi servono, nel caso abbiate qualche dubbio.

Ora, dopo che sarebbe stato scovato da un dataminer l'elenco di tutti i lottatori presenti, sembra che nel mentre Harada abbia risposto duramente ad alcune critiche ricevute sui social.

Come riportato anche da DualShockers, il director ha avuto parole non troppo gentili per una persona che lo ha rimproverato sui social per le prestazioni del suo gioco, da poco al centro di in una fase di test giocabile.

Tekken 8 ha infatti avuto un secondo closed test dal 28 al 31 luglio per i giocatori di PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Il primo test, riservato agli utenti di PS5, si è svolto dal 21 al 24 luglio.

Dal lancio del test iniziale, Harada è stato molto attivo sui social media, istruendo i giocatori su come ottenere le migliori prestazioni dall'attuale build del gioco e rispondendo alle domande dei fan.

Dopo essere stato taggato in un tweet da un utente - che sembra essere un tester su PC - in cui si affermava che «il gioco fa schifo» insieme a uno screen sovrapposto a un messaggio di errore, Harada ha rilasciato una risposta decisamente severa (ma giusta) e che sta generando un sacco di commenti positivi.

I'm sure those swear words apply to your computer as well. — Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) July 30, 2023

«Sono sicuro che queste parolacce valgono anche per il tuo computer», ha detto in modo diretto e conciso.

Sotto il tweet di Harada è seguita una lunga serie di messaggi di supporto per il director del gioco, da frasi di congratulazioni per il suo ritorno, a richieste di codici aggiuntivi per il test chiuso, fino a un'immagine umoristica di una patata da cui fuoriescono varie parti di un computer (in riferimento all'hater in questione).

Pretty sure this the dude’s PC 😭 pic.twitter.com/z1eKiKoTGE — crnrdfox (@crnrdfox) July 30, 2023

Al momento in cui scriviamo manca ancora una data di uscita, sebbene le piattaforme su cui uscirà il nuovo Tekken 8 saranno PC, PS5 e Xbox Series X|S. Nessun accenno a una versione per console di old-gen, ovvero PS4 e Xbox One.

In attesa di saperne di più, nei giorni scorsi sempre Katsuhiro Harada ha elogiato l'SSD di PS5, sostenendo che riuscirà ad «evolvere l'esperienza di gioco» di Tekken 8.

Ma non solo: prima che il secondo test della closed beta prendesse il via i bagarini hanno iniziato a rivendere i codici online.