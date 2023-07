Tekken 8, sarebbero stati svelati tutti i lottatori presenti

Tekken 8 è il prossimo capitolo del franchise Bandai Namco, il quale potrebbe ora aver svelato l'intero roster di lottatori presenti.

Questo ottavo episodio raccoglierà l'eredità di Tekken 7 e sembra voler fare le cose per bene.

Del resto, nel nostro ricchissimo recap trovate tutte le informazioni che vi servono, nel caso abbiate qualche dubbio.

Ora, dopo che il publisher Bandai Namco ha da poco rilasciato un nuovo trailer del gioco interamente dedicato al personaggio di Claudio Serafino, un leak potrebbe aver svelato l'elenco completo dei combattenti.

Come riportato anche su ResetEra, la lista - che, ricordiamo, non è ancora ufficiale - sarebbe stata scovata da un dataminer proprio in queste ore di avvio del nuovo Closed Network Test.

Eccola, poco sotto:

Paul Phoenix

Jin Kazama

Bryan Fury

Lili

Lars Alexandersson

Leroy Smith

Kazuya Mishima

Jack-8

Asuka Kazama

Jun Kazama

Marshall Law

King

Hwoarang

Ling Xiaoyu

Claudio Serafino

Nina Williams

Yoshimitsu

Shaheen

Raven (Default Type A)

Zafine (Default Type A)

Steve (Default Type A)

Alisa (Default Type A)

Al momento in cui scriviamo manca ancora una data di uscita, sebbene le piattaforme su cui uscirà il nuovo Tekken 8 saranno PC, PS5 e Xbox Series X|S. Nessun accenno a una versione per console di old-gen, ovvero PS4 e Xbox One.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che nelle scorse settimane è stato svelato ufficialmente il trailer dedicato a Bryan Fury, altro personaggio davvero molto amato.

Ma non solo: Katsuhiro Harada ha elogiato l'SSD di PS5, sostenendo che riuscirà ad «evolvere l'esperienza di gioco» di Tekken 8 e di tutti i giochi next-gen.

Infine, il secondo test della closed beta sarà disponibile da oggi, ma i bagarini hanno già iniziato a rivendere i codici online.