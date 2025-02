Tekken 8 ha finalmente "battuto" Tekken 7

Bandai Namco ha annunciato che Tekken 8 ha raggiunto 3 milioni di copie vendute a un anno dal lancio.

Il picchiaduro (che trovate su Amazon) ha superato il traguardo più rapidamente del suo predecessore Tekken 7, che in 10 anni ha totalizzato 12 milioni di unità vendute.

Questo risultato consolida la posizione di Tekken 8 nel competitivo mercato dei giochi di combattimento, come riportato anche da IGN US.

Tuttavia, il titolo è ancora indietro rispetto ai rivali diretti: Mortal Kombat 1 ha raggiunto 5 milioni di copie dal suo lancio nel settembre 2023, mentre Street Fighter 6 ha toccato quota 4,4 milioni di unità da giugno 2023.

Bandai Namco ha dichiarato durante un livestream: «Speriamo che tutti continueranno a seguirci, poiché abbiamo in programma molte cose interessanti per far proseguire il franchise».

L'azienda ha inoltre svelato la roadmap per il secondo anno di supporto del gioco, che include Anna Williams come nuovo personaggio DLC (31 marzo per i possessori del Character Year 2 Pass, 3 aprile per tutti).

Nonostante il successo, Tekken 8 ha affrontato alcune controversie. A dicembre, il director Katsuhiro Harada è intervenuto in una disputa riguardante la vendita di uno stage DLC premium.

I fan hanno accusato Bandai Namco di "avidità aziendale" per aver messo in vendita lo stage Genmaji Temple a $4,99, mentre si aspettavano che fosse gratuito come accaduto con il precedente DLC.

Harada ha dichiarato di dover riorganizzare non solo il business di Tekken, ma anche il suo ruolo all'interno di esso per soddisfare le aspettative della community in futuro.

Nonostante queste difficoltà, Tekken 8 ha ricevuto recensioni positive. Noi di SpazioGames lo abbiamo premiato spiegandovi che «il lavoro svolto con Tekken 8 è davvero encomiabile. Il nuovo picchiaduro della saga prende tutto quanto di buono fatto in passato e lo migliora sotto ogni aspetto. La storia riesce a dare una degna conclusione allo scontro tra Jin e Kazuya ed in alcuni momenti è talmente esagerata che fa il giro e diventa epica.»