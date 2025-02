Tekken 8, Anna apre le danze della Stagione 2: ecco gameplay e data ufficiale

La Stagione 2 di Tekken 8 è molto vicina: Bandai Namco ha infatti svelato il primo personaggio DLC per il nuovo season pass, con tanto di nuovo trailer gameplay per l'occasione.

Si tratta di un ritorno storico e uno dei più richiesti dalla community: ad aprire le danze sarà infatti Anna Williams, pronta ancora una volta a dichiarare guerra alla sorella Nina.

Anna è uno dei personaggi storici della serie, dato che ha fatto il suo esordio fin dal primo capitolo saltando esclusivamente il quarto episodio, ma proprio come accaduto in Tekken 7 sarà possibile utilizzarla solo come contenuto aggiuntivo a pagamento.

Il trailer gameplay ci ha mostrato nel dettaglio alcune delle sue mosse, che includono anche un letale lanciarazzi portatile, oltre a un'introduzione esclusiva in caso si affronti Nina:

Bandai Namco ha svelato che per la Stagione 2 saranno disponibili un Character Pass e un Character & Stage Pass, ponendo così fine alle polemiche sugli stage a pagamento emersi durante la prima season.

In entrambi i casi, per chiunque acquisterà questi pass stagionali, Anna Williams sarà disponibile a partire dal 31 marzo 2025, mentre dal 3 aprile 2025 sarà invece acquistabile separatamente da tutti gli altri giocatori.

Tekken 8 (trovate l'edizione steelbook su Amazon) ha anche confermato l'arrivo di altri 3 personaggi: non sappiamo ancora la loro identità, ma sappiamo che saranno svelati in estate, autunno ed inverno 2025.

La prima Stagione aveva introdotto Clive di Final Fantasy XVI come primo personaggio di terze parti a unirsi al roster: Katsuhiro Harada ha però ammesso che potrebbero essere inclusi altri personaggi della serie, per chi ancora sogna l'arrivo di combattenti come Tifa Lockhart.

In attesa di saperne di più, segnaliamo che durante l'estate e l'inverno scopriremo anche due nuovi scenari a pagamento, anche in questo caso ancora da rivelare ufficialmente.

In contemporanea all'annuncio di Anna Williams, Bandai Namco ha confermato che le vendite complessive di Tekken 8 hanno superato 3 milioni di copie: un risultato davvero niente male per un picchiaduro.