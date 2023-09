Tekken 8, confermato a sorpresa un nuovo combattente "bestiale"

Un aggiornamento a sorpresa arrivato sul sito ufficiale in lingua giapponese di Tekken 8 ha confermato il ritorno di una tenera e "bestiale" combattente storica della saga.

Si tratta di Panda, la tenera compagna di Xiaoyu comparsa per la prima volta in Tekken 3 come versione alternativa di Kuma, ma che in Tag Tournament 2 e Tekken 7 è diventata un personaggio giocabile a parte.

Anche il capitolo next-gen della saga (potete prenotare la Collector's Edition su Amazon) vedrà dunque il ritorno della tenera Panda giocabile, dopo che Kuma era già stato confermato nel trailer con la data di lancio ufficiale.

Per quanto riguarda invece la compagna di Xiaoyu, per il momento non è stato pubblicato alcun trailer ufficiale, ma potete già osservare i primi screenshot in-game al seguente indirizzo.

La sua descrizione ufficiale, tradotta da GamingBolt, ci rivela che Panda ha deciso di accompagnare Xiaoyu nella sua ricerca di Jin. Anche se sono passati 6 mesi senza alcuna traccia del protagonista di Tekken 3, Panda resta fedele alla sua amica e padroncina, utilizzando ancora una volta lo stile di combattimento Kuma Shinken per proteggerla.

Insomma, se amavate utilizzare questo personaggio, potrete certamente essere soddisfatti dal suo ritorno ufficiale nel cast: a giudicare dal fatto che ha una sua pagina personale sul sito, dovrebbe essere confermata nuovamente come combattente separata da Kuma.

Ricordiamo che non si tratta dell'unico ritorno storico in arrivo da Tekken 3: Bandai Namco ha infatti confermato Tekken Ball, il leggendario minigioco assente dalla saga picchiaduro dal lontano 2011.

Se non vedete l'ora di provare il nuovo capitolo next-gen, sarete lieti di sapere che è in arrivo una nuova closed beta di Tekken 8 su console e PC.

Se avevate già partecipato al precedente test, non sarà necessario iscrivervi nuovamente: in caso contrario, questa è la vostra occasione per prepararvi alla prossima battaglia.