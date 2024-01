Tekken 8, Alisa fa il suo elegante ritorno

Tekken 8 si sta avvicinando rapidamente una combo dopo l'altra, e Bandai Namco sta progressivamente svelando l'intero roster. In questa occasione, è il turno di un personaggio ben noto: Alisa Bosconovitch.

Ovviamente non è una novità perché Alisa è una vecchia conoscenza dei fan di Tekken, e soprattutto perché Bandai Namco ha già reso noto il roster completo del picchiaduro pur non mostrando tutti i trailer dedicati. Continuando a spuntare la lista (la trovate qui), dopo il recente reveal di Panda oggi è il momento di vedere in azione Alisa.

Alisa Bosconovitch è un androide costruito al solo scopo di proteggere Jin Kazama, l'ex capo della Mishima Zaibatsu. Progettata per eseguire sempre gli ordini di Jin, è stata privata temporaneamente da quest'ultimo del controllo sulle proprie azioni e costretta a uno scontro mortale con Lars Alexandersson, per cui nutre dei sentimenti.

Ed ecco come sarà in azione in Tekken 8:

Alisa è un personaggio divertente, dotato di alcuni attacchi ad alto danno facili da eseguire. Gli attacchi bassi e i poke sono l'ideale, ma può anche mettere pressione sugli avversari a distanza con Rocket Punch. L'unico vero svantaggio è che molti dei suoi attacchi possono essere evitati facendo un passo laterale, esponendo Alisa alla punizione.

Ovviamente non manca la tipica natura eccentrica del personaggio, che si esprime in particolare nella Rage Art in cui Alisa usa la testa (letteralmente) per abbattere i personaggi.

Alisa sarà quindi uno dei personaggi in arrivo in Tekken 8, e se volete prepararvi al lancio del picchiaduro di Bandai Namco che avverrà il 26 gennaio 2024, potete trovare trovare Tekken 8 nelle sue migliori edizioni anche su Amazon al miglior prezzo.

E, se volete giocare su PC, fate attenzione ai requisiti minimi e raccomandati di Tekken 8 perché nascondono delle sorprese: le potete scoprire a questo indirizzo.