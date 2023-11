Tekken 8, i requisiti ufficiali PC svelano un "problema"

Tekken 8 sarà disponibile per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ma anche su PC, tanto che ora è il momento di scoprire i requisiti minimi e raccomandati del gioco.

Questo ottavo episodio raccoglierà l'eredità di Tekken 7 (trovate la Legendary Edition su Amazon) e sembra voler fare le cose in grande.

Advertisement

Del resto, il roster completo dei combattenti sembra essere niente male, quindi i fan sono avvisati.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, Bandai Namco ha rivelato i requisiti di sistema ufficiali di Tekken 8 per PC tramite Steam.

Preparate in ogni caso i vostri SSD e HDD, perché il gioco richiede 100 GB di spazio libero, cosa questa che per molti potrebbe essere un piccolo problema.

MINIMI:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

So: Windows 10 64-Bit

Processore: Intel Core i5-6600K/AMD Ryzen 5 1600

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: Nvidia GeForce GTX 1050Ti/AMD Radeon R9 380X

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Archiviazione: 100 GB di spazio disponibile

Scheda audio: Scheda audio compatibile con DirectX/ chipset di bordo

Note aggiuntive - FPS (frame rate/secondo): Stabile sopra i 60″ è garantito e selezionato nelle impostazioni grafiche per impostazione predefinita quando il gioco viene lanciato per la prima volta. La frequenza dei fotogrammi può diminuire quando altre applicazioni sono in esecuzione in background. Si prega di notare che le specifiche minime e consigliate sono soggette a modifiche senza preavviso.

RACCOMANDATI:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

SO: Windows 10 64-Bit

Processore: Intel Core i7-7700K/AMD Ryzen 5 2600

Memoria: 16 GB di RAM

Grafica: Nvidia GeForce RTX 2070/AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Archiviazione: 100 GB di spazio disponibile

Scheda audio: Scheda audio compatibile con DirectX/ chipset di bordo

Note aggiuntive: FPS (frame rate/secondo): Stabile sopra i 60″ è garantito e selezionato nelle impostazioni grafiche per impostazione predefinita quando il gioco viene lanciato per la prima volta. La frequenza dei fotogrammi può diminuire quando altre applicazioni sono in esecuzione in background. Si prega di notare che le specifiche minime e consigliate sono soggette a modifiche senza preavviso.

Per eseguire il titolo, i giocatori PC avranno bisogno di almeno un Intel Core i5-6600K o AMD Ryzen 5 1600 con 8 GB di RAM e una Nvidia GeForce GTX 1050Ti o una AMD Radeon R9 380X.

Bandai Namco consiglia di utilizzare un Intel Core i7-7700K o AMD Ryzen 5 2600 con 16 GB. Gli sviluppatori hanno anche indicato la Nvidia GeForce RTX 2070 e la AMD Radeon RX 5700 XT come GPU consigliate.

Una nota interessante è che, secondo Bandai Namco, la frequenza dei fotogrammi del gioco potrebbe diminuire quando altre applicazioni sono in esecuzione in background. Questo vale per più giochi, e non solo per Tekken 8.

Restando in tema, nelle scorse settimane Katsuhiro Harada ha elogiato l'SSD di PS5, sostenendo che riuscirà ad «evolvere l'esperienza di gioco» di Tekken 8.

Ma non solo: noi di SpazioGames abbiamo avuto modo di testare il nuovo capitolo dello storico picchiaduro di Bandai Namco: ecco le prime impressioni.