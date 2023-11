Tekken 8 svela l'ultima combattente: ecco il roster completo

Bandai Namco ha mantenuto la sua promessa e ha svelato il roster completo di Tekken 8 al lancio, svelando la combattente numero 32 pronta ad unirsi alla battaglia.

Proprio come accaduto con il precedente reveal, anche questa volta si tratta di un personaggio inedito, per la precisione il terzo di Tekken 8 (potete prenotarlo su Amazon) — se escludiamo la nuova versione di Jack, naturalmente — ovvero Reina, una combattente affascinante e da non sottovalutare.

Advertisement

Reina è esperta nelle arti marziali giapponesi Taido, ma è anche pratica nello stile di combattimento Karate dei Mishima, lasciando intendere di avere dunque un qualche tipo di legame con la celebre famiglia della saga.

Sembra rispettare in particolar modo Jin Kazama, definito dalla combattente il suo "senpai", anche se il protagonista di Tekken 3 non sembra avere idea di chi sia.

Il suo reveal è avvenuto come al solito con un gameplay trailer molto interessante, che vi riproporremo qui di seguito:

Con questo annuncio, Bandai Namco ha poi confermato di aver già svelato tutti i combattenti che saranno disponibili al lancio: non ci resta dunque che riepilogare insieme a voi l'intero roster, che vi elencheremo di seguito.

Tekken 8: tutti i personaggi giocabili

Jin Kazama Kazuya Mishima Jun Kazama Paul Phoenix Marshall Law King Lars Alexandersson Ling Xiaoyu Jack-8 Nina Williams Asuka Kazama Leroy Smith Lili Rochefort Hwoarang Bryan Fury Claudio Serafino Azucena Raven Feng Wei Yoshimitsu Steve Fox Sergei Dragunov Leo Kliesen Kuma Shaheen Panda Zafina Lee Chaolan Alisa Bosconovitch Devil Jin Victor Chevalier Reina

Quello che vi abbiamo elencato è dunque un roster particolarmente ampio per il day-one di un picchiaduro e che include tantissimi grandi ritorni, anche se si nota ancora qualche grande assenza in particolare.

Assenze che, con molta probabilità, potrebbero essere colmate sotto forma di DLC, anche se ancora non è arrivato alcun annuncio a tema.

Ma se speravate in un ritorno di Heihachi, Katsuhiro Harada ha chiarito ancora una volta che il suo destino è segnato: non tornerà più. Salvo ripensamenti dell'ultima ora, chiaramente.

A questo punto, non ci resta che attendere pazientemente l'uscita ufficiale di Tekken 8, prevista per gennaio 2024. Una data scelta, sembrerebbe, per evitare lo scontro diretto con Street Fighter.