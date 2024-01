Tekken 8, Panda mostra i suoi adorabili ma possenti pugni

Tekken 8 si sta avvicinando rapidamente una combo dopo l'altra, e Bandai Namco sta progressivamente svelando l'intero roster. In questa occasione, è il turno di un personaggio ben noto: Panda.

Nonostante la presentazione del roster completo di Tekken 8, con tutti i dettagli disponibili qui, il reveal completo di ogni singolo personaggio deve ancora essere realizzato, incluso quello con l'altro lottatore peloso tra quelli storici della saga.

Similmente a Kuma, l'ultimo personaggio il cui gameplay è stato svelato da Bandai Namco, Panda è più difficile da colpire rispetto ad altri personaggi a causa di un hitbox unico e può scatenare la posizione dell'orso da caccia per infliggere ingenti danni. Anche i suoi calci a portata bassa sono deboli, ma compensa con forti punizioni agli soffi.

Ecco il trailer che, come potete vedere, mette in scena delle situazioni abbastanza particolari:

Panda entra con una certa grazia in combattimento e, a quanto pare, con una rinnovata attenzione per scegliere gli snack ideali insieme alla sua protetta Ling Xiaoyu. Un personaggio con il quale, per altro, ci sarà una opening speciale prima dei combattimenti.

Panda utilizza una variazione dello stile Mishima, insieme a delle mosse brutali ma che non ci possono generare un po' di tenerezza per via dell'adorabile vestiario che indossa. Nonché per l'utilizzo di un gigantesco pallone da spiaggia da dare in testa ai propri avversari, di cui forse Bandai Namco pensava che non ci saremmo accorti.

Panda sarà quindi uno dei personaggi in arrivo in Tekken 8, e se volete prepararvi al lancio del picchiaduro di Bandai Namco che avverrà il 26 gennaio 2024, potete trovare trovare Tekken 8 nelle sue migliori edizioni anche su Amazon al miglior prezzo.

E, se volete giocare su PC, fate attenzione ai requisiti minimi e raccomandati di Tekken 8 perché nascondono delle sorprese: le potete scoprire a questo indirizzo.