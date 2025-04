Tekken 8 accoglie le critiche sulla Stagione 2: in arrivo nuove patch

La Stagione 2 di Tekken 8 doveva generare una nuova ondata di entusiasmo nella community del picchiaduro, ma ha lasciato l'amaro in bocca a diversi appassionati.

L'ottavo capitolo si è infatti rivelato anche più aggressivo e meno strategico di prima, nonostante le promesse per un gameplay difensivo migliorato: il tutto condito da mosse speciali particolarmente difficili da fermare e che hanno reso i combattimenti competitivi monotoni e prevedibili.

Il risultato è che la community ha deciso di protestare con una nuova ondata di review bombing, che evidentemente sta ottenendo i suoi primi effetti: Katsuhiro Harada ha infatti commentato la questione, svelando che sono in arrivo ulteriori patch correttive in risposta ai feedback della community.

Come segnalato da Dexerto, il profilo X ufficiale di Tekken ha ammesso di aver letto con attenzione i feedback dei fan, anticipando che già nel corso di questo mese è prevista una «patch di emergenza» per bilanciare due mosse speciali di Paul e Jack-8, che stanno già seminando il terrore online.

Anche Katsuhiro Harada è intervenuto direttamente sulla questione, ammettendo che il team di sviluppo non è riuscito a mantenere la giusta comunicazione con i suoi utenti:

«Mi sembra evidente che il risultato è uno scollamento tra ciò che vuole la community e i risultati del team di bilanciamento».

Il game director ha anche provato a spezzare un ramoscello d'ulivo nei confronti dei fan di Tekken 8, spiegando di comprendere la loro rabbia e le accuse — anche quelle infondate — ma che adesso non è il momento di pensare agli attacchi personali: Harada conferma che il team di bilanciamento sta leggendo tutti i feedback e che in futuro lavorerà per assicurarsi che questo scollamento così radicale non si verifichi mai più.

Insomma, da parte degli autori di Tekken 8 (che trovate su Amazon) sembra esserci tutta la giusta volontà di non ignorare i fan e risolvere il prima possibile i problemi, garantendo un combattimento spettacolare ma allo stesso tempo equo e che possa premiare davvero i migliori giocatori.

C'è da dire che un primo piccolo campanello d'allarme era già arrivato con l'annuncio dei chip damage punitivi per chi riusciva a interrompere una presa, giustamente rimossi prima del lancio della Stagione 2. Speriamo che questi incidenti di percorso non ricapitino nuovamente.