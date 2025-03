Tekken 8 fa dietrofront su una novità controversa, dopo le proteste

Non tutte le novità della Stagione 2 di Tekken 8 sono state accolte con favore dalla community: Bandai Namco aveva infatti promesso tante modifiche per il bilanciamento, una delle quali si è rivelata particolarmente controversa.

L'ultimo capitolo della saga picchiaduro (che trovate su Amazon) premia in particolar modo approcci offensivi, cercando di scoraggiare il più possibile le opzioni difensive: una delle novità previste per la seconda stagione andava proprio in questa direzione, rivelandosi però decisamente discutibile.

Come segnalato infatti da TheGamer, Bandai Namco aveva pensato di introdurre il chip damage per compensare l'interruzione di una presa.

Era lecito pensare che questa punizione sarebbe stata inflitta a chi aveva tentato di eseguire la presa, ma invece gli sviluppatori di Tekken 8 avevano pensato che sarebbe stata una buona idea punire i giocatori che avevano interrotto correttamente l'azione. In altre parole, i giocatori avrebbero subito danni... per essere riusciti a evitare di subire un attacco peggiore.

Inutile sottolineare che i fan hanno protestato ferocemente contro questa novità, che effettivamente sembrava non essere stata pensata nel modo corretto e rischiava di rivoluzionare in modo negativo le partite competitive.

Fortunatamente, alla fine anche Katsuhiro Harada e il suo team sono stati dello stesso avviso, sottolineando che questa modifica è stata a tutti gli effetti rimossa dalla Stagione 2.

Il director ha spiegato di aver avviato una «discussione urgente» con gli altri sviluppatori dopo aver ascoltato i feedback arrivati da ampie fasce di utenti, sia giocatori casual che quelli più esperti, arrivando alla decisione che non si trattava della mossa giusta per Tekken 8.

Un'ottima notizia per festeggiare nel migliore dei modi l'arrivo di Anna Williams, già disponibile da oggi per chiunque abbia acquistato il secondo Fighter Pass. Per tutti gli altri, sarà necessario attendere il 3 aprile per acquistarla separatamente.

Per quanto riguarda gli altri personaggi DLC, Bandai Namco ha già confermato che altri due combattenti torneranno da giochi precedenti: soltanto uno dei 4 DLC sarà un personaggio inedito.