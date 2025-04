La Stagione 2 di Tekken 8 fa infuriare i fan: è di nuovo review bombing

Pare proprio che la community di Tekken 8 non abbia affatto digerito le novità della Stagione 2, con un livello di delusione che era difficile prevedere prima del suo debutto avvenuto nelle scorse ore.

Come segnalato infatti da Twisted Voxel, gli utenti hanno infatti deciso di prendere di mira l'ultimo capitolo della saga picchiaduro subito dopo il lancio della nuova stagione: le recensioni su Steam adesso hanno raggiunto una valutazione complessiva "Nella media", ma nelle ultime ore più del 76% delle review si sono rivelate negative.

Un risultato che arriva dopo gli interventi di Steam, che rilevato la presenza di "recensioni non pertinenti", ma che testimonia quanto i fan si siano arrabbiati dopo le modifiche della Stagione 2. Ma cosa è successo di preciso?

Il problema nasce da promesse che, secondo la community, gli sviluppatori non avrebbero mantenuto: Bandai Namco aveva infatti annunciato di volersi concentrare maggiormente sulla difesa, invece di premiare l'approccio ultra-aggressivo che aveva fatto le fortune di questo capitolo.

E sebbene alcune modifiche difensive siano state effettivamente implementate — come sidestep migliorati e aggiustamenti al sistema Heat — sono state decisamente marginali rispetto alle nuove mosse offensive implementate. In altre parole, nonostante le promesse, non è cambiato praticamente nulla nelle partite.

C'è da dire che il gameplay così aggressivo è anche ciò che ha portato Tekken 8 al successo (lo trovate su Amazon), dato che molti giocatori criticavano l'eccesso di prudenza nelle partite competitive del precedente capitolo, ma questo problema di comunicazione ha lasciato non poco l'amaro in bocca a chi sperava in reali migliorie.

Bandai Namco ha già dimostrato di voler tenere in considerazione i feedback degli utenti, come dimostrato dal dietrofront sul chip damage nelle prese interrotte, e ha già segnalato che arriveranno ulteriori modifiche prima dell'inizio del Tekken World Tour.

Considerando la grande quantità di recensioni negative — che personalmente ritengo esagerata, dato che sarebbero altri gli aspetti meritevoli di critica — è probabilmente che gli sviluppatori interverranno con più anticipo rispetto a quanto preventivato. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.