TCL 55P639: la Google TV 55" più conveniente a soli 349€

Approfitta dell'offerta esclusiva di Amazon per il Black Friday sulla smart TV TCL 55P639 da 55". Questa TV, che unisce un design senza bordi a una qualità d'immagine eccezionale, è dotata di 4K HDR, Ultra HD e Google TV. È compatibile con Assistente Google e Alexa per un controllo vocale semplificato e vanta un'esperienza audio migliorata grazie al Dolby Audio. Normalmente venduta a 449,90€, oggi può essere vostra a soli 349€, grazie a uno sconto del 22%.

Smart TV TCL 55P639, chi dovrebbe acquistarla?

Questa offerta è ideale per chi cerca una TV di alta qualità che offra immagini nitide e suoni potenti. La TCL 55P639 è perfetta per appassionati di cinema e videogiochi, grazie alla sua capacità di fornire un'esperienza visiva immersiva con il 4K HDR e la funzione Game Master. È inoltre ottima per l'intrattenimento quotidiano, essendo una Google TV con accesso ai principali servizi di streaming e dotata di un doppio telecomando per un uso intuitivo.

Il modello da 55" offre una risoluzione Ultra HD 4K HDR e un suono coinvolgente con la tecnologia Dolby Audio. La tecnologia di miglioramento dinamico dei colori di TCL assicura immagini vivide e dettagliate, e con l'integrazione di Assistente Google e Alexa, è possibile controllare la TV con semplici comandi vocali.

L'offerta sulla TCL 55P639 rappresenta un'occasione imperdibile. A soli 349€, potrete avere una TV all'avanguardia che migliorerà significativamente la tua esperienza di visione, con caratteristiche tecniche avanzate e un elegante design senza bordi. Un'opportunità da cogliere per chi desidera qualità e convenienza.

