Tastiera gaming Logitech G910 Orion Spectrum con il 22% di sconto!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, martedì 27 maggio 2023, le sue offerte del giorno con la promozione "Solo per oggi Mediaworld". Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d'occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la tastiera gaming Logitech G910 Orion Spectrum, che attualmente potete portarvi a casa a soli 139,99€, rispetto agli usuali 179,99€ di listino, per un risparmio reale di 40€ e uno sconto del 22,22%.

Dotata di switch meccanici Romer-G, la tastiera gaming Logitech G910 Orion Spectrum assicura tempi di risposta fino al 25% più rapidi rispetto alla concorrenza. La particolare struttura degli switch consente di raggiungere velocità così elevate grazie all'azionamento da 1,5 mm, offrendo al contempo una resistenza superiore del 40% quando sottoposti a 70 milioni di pressioni dei tasti.

Advertisement

Il potenziale di personalizzazione della tastiera gaming Logitech G910 Orion Spectrum è vasto: ogni tasto può essere colorato appoggiandosi a una tavolozza di 16 milioni di colori, permettendovi di creare illuminazioni personalizzate per giochi specifici.

La tastiera gaming Logitech G910 Orion Spectrum offre inoltre un'integrazione con Arx Control, un'applicazione che permette di collegare dispositivi iOS e Android. Mediante una smart dock regolabile, potrete visualizzare sul vostro dispositivo portatile informazioni di gioco in tempo reale, statistiche di sistema e molto altro ancora.

Leggi anche Tastiere da gaming | Le migliori del 2023

Oltre alla tastiera gaming Logitech G910 Orion Spectrum menzionato in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora, tra cui anche i migliori notebook gaming. Inoltre, vi suggeriamo caldamente di continuare a seguirci per le prossime offerte del Prime Day 2023, che, ricordiamo, si terrà i giorni 11 e 12 luglio.

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l'occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.