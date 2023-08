Tastiera gaming Logitech G413 SE a un prezzo imperdibile per la Gaming Week!

In occasione della Amazon Gaming Week, il gigante dell'e-commerce ha lanciato una promozione eccezionale inerente alla tastiera gaming Logitech G413 SE. Infatti, il prodotto è attualmente disponibile su Amazon al prezzo incredibilmente vantaggioso di soli 64,99€, con un notevole sconto del 32% rispetto al prezzo consigliato di 94,99€.

Realizzata con copritasti in PBT, un materiale noto per la sua resistenza al calore e all'usura, la tastiera gaming Logitech G413 SE è fatta per durare. Oltre a garantire un'eccezionale longevità, i copritasti in PBT assicurano una sensazione di tocco gradevole e durevole nel tempo, mantenendo la loro qualità anche dopo ore e ore di gioco intensivo.

Dotata di switch meccanici tattili, la tastiera gaming Logitech G413 SE offre prestazioni di altissimo livello senza compromessi. La risposta veloce e precisa degli switch vi permette di avere un controllo totale su ogni vostra azione, dandovi un vantaggio competitivo indiscutibile.

L'eleganza non è da meno, con un telaio in alluminio spazzolato nero che aggiunge un tocco di sofisticatezza al vostro setup. L'illuminazione bianca a LED non solo rende più agevole la digitazione in condizioni di scarsa luminosità, ma aggiunge anche un ambiente di gioco più coinvolgente.

Non meno importante, la funzionalità di rollover a 6 tasti e anti-ghosting garantisce prestazioni ultra-affidabili, eliminando gli effetti indesiderati spesso presenti nelle tastiere meccaniche non progettate specificamente per il gaming.

Leggi anche Tastiere da gaming | Le migliori del 2023

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui anche le migliori TV gaming.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.