Tanti nuovi giochi gratis con Game Pass, ma ecco quelli che spariranno tra poco

Gli abbonati a Game Pass sanno che ogni mese arrivano tanti nuovi giochi gratis, così che c'è una rotazione che porterà via tanti titoli dal catalogo di prodotti gratis.

Da sempre, infatti, il servizio in abbonamento (ci entrate anche tramite Amazon) con una mano fornisce nuovi giochi gratis, e con l'altra fa spazio ai nuovi arrivi liberando dagli scaffali virtuali alcuni giochi.

Come quelli che se ne andranno dal 15 gennaio prossimo, e che sono anche un bel numero.

Vi ricordiamo infatti che Xbox ha ufficializzato (tramite VGC) l'addio di 6 giochi gratis, precisamente: Common’Hood, Escape Academy, Exoprimal, Figment, Insurgency Sandstorm e Those Who Remain.

Insomma, se volete provare uno di questi titoli avrete tempo ancora una settimana per poter completare la vostra impenetrabile conoscenza del catalogo di giochi gratis di Game Pass.

La quale sarà messa a dura prova anche dai nuovi arrivi che, con altrettanta puntualità, sono stati ufficializzati da Microsoft proprio oggi.

Ecco i giochi che arriveranno nel corso di gennaio su Game Pass per tutte le piattaforme supportate da Xbox e i vari tier di abbonamento:

Road 96 (Cloud, Console, e PC) – 7 gennaio

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard Lightyear Frontier (Game Preview) (Xbox Series X|S) – 8 Gennaio

Game Pass Standard

Game Pass Standard My Time at Sandrock (Console) – 8 gennaio

Game Pass Standard

Game Pass Standard Robin Hood – Sherwood Builders (Xbox Series X|S) – 8 gennaio

Game Pass Standard

Game Pass Standard Rolling Hills (Console) – 8 gennaio

Game Pass Standard

Game Pass Standard EA Sports UFC 5 (Cloud e Xbox Series X|S) EA Play – 14 gennaio

Game Pass Ultimate

Game Pass Ultimate Diablo (PC) – 14 gennaio

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

I giochi stanno arrivando, insomma, e vi conviene stare attenti per non perdervi delle possibili chicche come quella di oggi.