Xbox Game Pass, disponibile il secondo gioco gratis del 2025

Curiosamente non è ancora arrivato l'annuncio ufficiale con tutti i giochi gratis previsti per gennaio 2025 su Xbox Game Pass, ma il servizio in abbonamento ha appena reso disponibile il secondo omaggio dell'anno.

Dopo esserci divertiti con un originale horror all'incontrario, è arrivato il momento di cambiare completamente genere con Road 96, un'avventura su strada con molteplici finali e un elevato tasso di rigiocabilità.

Realizzato dall'autore di Valiant Hearts, questo titolo ci porta in un viaggio procedurale in cui interpreremo molteplici persone in fuga per la sopravvivenza, nel tentativo di scappare da un regime che non lascia più scampo.

Ma le nostre decisioni potrebbero comportare non solo la nostra salvezza o morte, ma anche stabilire le sorti della tirannica nazione di Petria.

Nella recensione dedicata, la nostra Stefania Sperandio gli ha assegnato un 7.7/10, raccontandovi che Road 96 è «un viaggio che, anche in virtù della longevità adatta perfino a chi è sempre di corsa, ha qualcosa da dire a molti giocatori».

Quello di Road 96 su Xbox Game Pass è di fatto un ritorno: l'avventura era già stata resa disponibile in passato sul servizio in abbonamento, ma adesso avrete una seconda occasione per poterla provare senza costi aggiuntivi.

Il titolo di Digixart e Deep Silver è disponibile sia sulle console Xbox che su PC, ma se siete iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (che trovate su Amazon) potrete accedere anche alla versione in cloud per iniziare a giocarci fin da subito e senza alcun download.

Per quanto riguarda i prossimi arrivi sul servizio in abbonamento, come vi anticipavamo in apertura, al momento sappiamo ben poco, ma vi ricordiamo che a fine mese è prevista una tripletta di titoli davvero niente male.

Vi terremo aggiornati non appena avremo ulteriori informazioni in merito: nel frattempo, sono già stati confermati i primi 6 titoli che lasceranno l'abbonamento tra pochi giorni.