Sydney Sweeney sarà nel film di Split Fiction

Il mondo dei videogiochi al cinema accoglie anche Syndey Sweeney ora, che sarà tra le interpreti del film tratto da Split Fiction.

La star di Euphoria, che negli ultimi anni ha consolidato la sua presenza a Hollywood con ruoli in produzioni di successo, secondo Variety è nel cast dell'adattamento in arrivo del titolo di Josef Fares.

Sweeney darà al film una notorietà già da ora, ne siamo sicuri, visto quanto la giovane attrice è al momento tre le interpreti più quotate, famose e impiegate nelle più grandi produzioni cinematografiche del momento storico attuale.

Il film di Split Fiction pare abbia trovato anche il team per la regia e la scrittura, sempre stando a Variety.

A dirigere il progetto sarà Jon M. Chu, mentre la sceneggiatura è affidata al duo creativo composto da Rhett Reese e Paul Wernick, già noti per il loro lavoro sul film Deadpool & Wolverine.

In attesa di capire come andrà avanti il casting, visto che non è ancora chiaro il personaggio che Sweeney interpreterà, la produzione sta comunque lavorando indefessamente a quanto pare.

Il film sarà prodotto da Story Kitchen (ex dj2 Entertainment) di Mike Goldberg e Dmitri M. Johnson, che sta ora distribuendo il pacchetto di talenti agli studi, e da Electric Somewhere di Chu. Sweeney sarà anche tra i produttori esecutivi, come spesso accade in questi casi.

È comunque interessante vedere come il film di Split Fiction sia già un passo avanti rispetto a quello di It Takes Two, gioco precedente di Fares che era stato annunciato anche prima di questo. Forse l'estremo successo dell'ultimo titolo di Hazelight, che ha anche conseguito dei record mondiali, ha cambiato le priorità degli studios.

E pensare che, per altro, proprio Sydney Sweeney sembrava potesse essere la protagonista di un presunto film di Outrun diretto da Micheal Bay. Magari farà entrambi, chissà.