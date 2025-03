Split Fiction entra nella storia con tre record mondiali

Il viaggio di Split Fiction si rivela sempre più luminoso, soprattutto ora che il titolo di Hazelight ed Electronic Arts ha conquistato anche 3 Guinness World Record.

A comunicarlo è la stessa organizzazione che assegna i premi tramite il sito ufficiale, spiegando anche le motivazioni per cui Split Fiction è entrato nella storia dei videogiochi.

Il titolo guidato dall'istrionico Josef Fares è diventato 1) il videogioco cooperativo locale più giocato su Steam, 2) il videogioco cooperativo locale più venduto entro 48 ore dall'uscita e 3) il videogioco cooperativo locale più venduto entro una settimana dall'uscita.

Un'ascesa fulminea che conferma la formula vincente dello studio svedese, che si era consolidata con It Takes Two è che adesso è perfezionata ulteriormente con questo nuovo successo assoluto. Il successo di It Takes Two è stato un altro elemento che ha portato molti giocatori a interessarsi a Split Fiction, che potrebbe seguire il suo predecessore anche in termini di numeri.

E, senza nulla togliere ai premi che sono inevitabilmente di prestigio, Split Fiction è anche un videogioco dalla solidità molto più concreta.

La produzione ha garantito delle entrate importanti allo sviluppatore e al publisher, vendendo oltre 1 milione di copie in 48 ore, come accennato dal record. Numeri che per altro sono raddoppiati rapidamente, a dimostrazione di quanto l'offerta si sia rivelata solida anche con il proverbiale passaparola e chiacchiericcio.

Il successo si può misurare dal fatto che, in tempi record, le produzioni cinematografiche si stanno già dando battaglia per accaparrarsi i diritti di trasposizione al cinema.

I Guinness World Record sono una simpatica iniezione di fiducia per il team guidato da Josef Fares, che ha commentato il traguardo su X con una certa sorpresa, ringraziando tutto il team della competizione.

Iniezione che serve anche per il futuro, ovviamente, visto che Hazelight è già a lavoro sul prossimo progetto. Non sappiamo ancora niente, ma dopo It Takes Two e Split Fiction il team di sviluppo ha tutta la fiducia del mondo.