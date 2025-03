Split Fiction diventerà un film: il casting è in corso

Il successo di Split Fiction non è affatto passato inosservato a Hollywood, che si sta già contendendo i diritti per trasformare il capolavoro di Josef Fares in un nuovo adattamento cinematografico.

Secondo un report di Variety, alcune fonti presenti alla Game Developers Conference di San Francisco hanno segnalato che l'ultima avventura cooperativa di Hazelight Studios è al centro di un'accesa guerra di offerte tra i principali studios cinematografici.

Story Kitchen, società di produzione che sta già gestendo l'adattamento di It Takes Two, sta già programmando il casting per potenziali attori, sceneggiatori e regista, confermando di avere effettivamente intenzione di procedere per questa strada.

L'obiettivo è ovviamente trovare il partner ideale per procedere con la produzione, anche e soprattutto in base a chi sarà disposto a investire di più per portare sul grande schermo uno dei videogiochi più sorprendenti di questo inizio 2025 (lo trovate su Amazon).

Attualmente nessun rappresentate di Hazelight Studios o Story Kitchen hanno voluto commentare l'indiscrezione, ma il report anticipa che la situazione è in continua evoluzione, così come la guerra di offerte sembra essere particolarmente accesa: è probabile che già nelle prossime settimane potremo saperne di più.

Ovviamente anche la redazione di SpazioGames.it seguirà attentamente l'evolversi della vicenda: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più al riguardo.

Il tempismo del reveal è sicuramente sorprendente, considerando che non è ancora passato neanche un mese dal lancio e che non si sono ancora avuti aggiornamenti concreti sul film di It Takes Two, ma evidentemente Hazelight Studios deve sentirsi molto fiduciosa sulla buona riuscita di questo nuovo adattamento.

Nella recensione dedicata, il nostro Marcello Paolillo vi ha raccontato che Split Fiction «è un gioco che riesce a stupire, emozionare e divertire, pur con qualche piccola imperfezione»: una produzione che potrebbe dunque brillare ulteriormente con la "cura" live-action.

Nel frattempo, Josef Fares non ha alcuna intenzione di restare fermo, annunciando di aver già iniziato i lavori sul suo prossimo videogioco. Che alcuni bravissimi giocatori saranno in grado di provare in anteprima, dopo aver completato una sfida molto difficile.