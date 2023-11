Nintendo Switch Online, nuovo gioco gratis in prova disponibile da ora

Nintendo Switch Online ha deciso di fare ai suoi fan una graditissima sorpresa: da questo momento, tutti gli utenti iscritti all'apposito servizio in abbonamento potranno approfittare di un nuovo gioco gratis in prova.

Si tratta di Fae Farm, il gradevole ibrido tra simulatore di vita e dungeon crawler disponibile su Switch come esclusiva console, sviluppato da Phoenix Labs (trovate l'edizione fisica su Amazon).

Come vi raccontammo nella nostra recensione, si tratta di un'esperienza gameplay molto divertente e che può dare assuefazione, nonostante qualche limite tecnico possa costringere a goderselo a piccole dosi per i migliori risultati.

In ogni caso, grazie a Nintendo Switch Online potrete provare la versione completa totalmente gratis e senza alcun costo aggiuntivo, dato che Fae Farm è il nuovo omaggio della promozione Giochi In Prova: potrete provare tutti i contenuti per un'intera settimana, da oggi 22 novembre fino a martedì 28.

Accedere a questo test gratuito è semplicissimo, a patto naturalmente di essere iscritti all'apposito servizio in abbonamento: non dovete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo e fare clic sul pulsante "Scarica la versione in prova", dopo esservi naturalmente assicurati di aver effettuato il login con il vostro account.

In alternativa, potete eseguire la stessa operazione direttamente dalle vostre console Switch: potete accedere all'apposita app dedicata al servizio in abbonamento o a Nintendo eShop, selezionando la versione in prova tra le diverse opzioni.

Una volta terminato il test di una settimana, sarà necessario acquistare il gioco per poter mantenere tutti i vostri progressi, ma ovviamente non sarete obbligati a farlo se doveste decidere che la prova gratuita settimanale vi è bastata.

A tal proposito, vogliamo segnalarvi che Fae Farm è anche uno dei protagonisti delle offerte del Black Friday di Nintendo eShop, insieme a tantissimi nuovi big della grande N.

Cogliamo l'occasione per segnalarvi che potete anche trovare ulteriori offerte sulle migliori produzioni di terze parti: per aiutarvi nella vostra scelta, abbiamo selezionato le migliori piccole perle disponibili a meno di 5 euro.