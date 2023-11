Nintendo eShop, nuovi sconti del Black Friday sui big: ecco i migliori

La settimana del Black Friday continua e le sue offerte non sembrano avere alcuna intenzione di fermarsi: come avevamo già anticipato nella nostra notizia dedicata, Nintendo ha infatti aggiornato i suoi sconti eShop con tantissimi nuovi giochi importanti.

I nuovi saldi sono particolarmente interessanti per gli utenti amanti delle esclusive Switch, dato che potrete trovare in offerta anche alcune delle migliori produzioni di casa Nintendo, oltre che su diversi big di terze parti da recuperare a prezzi vantaggiosi.

Un esempio che vogliamo proporvi è sicuramente Metroid Prime Remastered, la nuova versione di uno dei più grandi capolavori per GameCube e già diventato una delle migliori produzioni del 2023: oggi può essere vostro a soli 27,99€, contro i 39,99€ regolarmente proposti (se lo preferite fisico, potete trovarlo su Amazon).

Un'altra esclusiva particolarmente interessante che vogliamo segnalarvi, restando in tema di grandi giochi dell'era GameCube, è Baten Kaitos I & II HD Remaster, nuova edizione dei due JRPG sviluppati dagli autori di Xenoblade e che potete recuperare a 34,99€. E a proposito di Xenoblade, potete recuperare anche il primo e il secondo capitolo a 39,99€.

Tra le altre esclusive più importanti che vogliamo segnalare ci sono anche titoli di assoluto spessore, come The Legend of Zelda Breath of the Wild, Bayonetta 3 e Fire Emblem Engage.

Chiaramente, questi sono soltanto alcuni esempi: di seguito vi proporremo le migliori nuove offerte del Black Friday di Nintendo eShop, per aiutarvi nella vostra scelta.

Black Friday: migliori offerte su Nintendo eShop

Baten Kaitos I & II HD Remaster a 34,99€ (anziché 49,99€)

a 34,99€ (anziché 49,99€) Bayonetta 3 a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) Bayonetta Origins a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) Capcom Fighting Collection a 19,99€ (anziché 39,99€)

a 19,99€ (anziché 39,99€) Dark Souls: Remastered a 19,99€ (anziché 39,99€)

a 19,99€ (anziché 39,99€) Fae Farm a 44,99€ (anziché 59,99€)

a 44,99€ (anziché 59,99€) Fire Emblem Engage a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) Fire Emblem Warriors: Three Hopes a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) GTA The Trilogy: Definitive Edition a 26,99€ (anziché 59,99€)

a 26,99€ (anziché 59,99€) Hyrule Warriors: L'era della calamità a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) Metroid Prime Remastered a 27,99€ (anziché 39,99€)

a 27,99€ (anziché 39,99€) Persona 3 Portable a 12,99€ (anziché 19,99€)

a 12,99€ (anziché 19,99€) Persona 4 Golden a 12,99€ (anziché 19,99€)

a 12,99€ (anziché 19,99€) Red Dead Redemption a 34,99€ (anziché 49,99€)

a 34,99€ (anziché 49,99€) Astral Chain a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) Super Mario Odyssey a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) The Legend of Zelda: Breath of the Wild a 48,99€ (anziché 69,99€)

a 48,99€ (anziché 69,99€) The Legend of Zelda: Link's Awakening a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) Xenoblade Chronicles: Definitive Edition a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) Xenoblade Chronicles 2 a 39,99€ (anziché 59,99€)

Come potete vedere voi stessi ci sono tantissime offerte interessanti, ma vi consigliamo di consultare il catalogo completo dirigendovi al seguente indirizzo.

Tutti i saldi del Black Friday resteranno disponibili fino al 3 dicembre, dunque vi consigliamo di affrettarvi per non lasciarvi sfuggire neanche un'offerta.

E se siete alla ricerca di ulteriori offerte, abbiamo già segnalato per voi tante piccole perle imperdibili a meno di 5 euro. E non dimenticatevi di tenere d'occhio il My Nintendo Store, dove sono disponibili ulteriori sconti.