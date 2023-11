Nintendo eShop, sconti fino al 90% per il Black Friday: ecco i migliori

Da oggi sono ufficialmente disponibili gli sconti del Black Friday sui principali negozi online, ma anche i videogiochi non hanno voluto essere da meno: dopo PlayStation e Xbox, anche Nintendo ha deciso di partecipare all'iniziativa con tante offerte interessanti.

Come vi avevamo anticipato nelle scorse ore, non si tratta esclusivamente di offerte per il negozio My Nintendo Store, ma anche legate ai videogiochi proposti su eShop per Switch (trovate il modello OLED su Amazon), in grado di arrivare fino al 90% di sconto.

Un esempio è l'edizione Switch di EA Sports FC 24, l'ultima simulazione calcistica erede dei FIFA, oggi disponibile con uno speciale sconto del 50%.

Tra i giochi in offerta potrete approfittare anche di grandi platform come Crash Bandicoot 4 e il recentissimo Sonic Superstars, oltre a una delle esclusive Switch più amate: parliamo di Mario + Rabbids Sparks of Hope, con un'offerta speciale del 56% sulla Gold Edition.

Come sconto più generoso vogliamo segnalarvi in particolar modo l'intrigante Moonlighter, che può essere vostro addirittura con una riduzione di prezzo del 90%, o anche il grande classico Limbo, che potrete fare vostro addirittura a meno di 1 euro!

Potete trovare la lista completa con tutti i giochi in offerta al seguente indirizzo, ma continuando a leggere vi aiuteremo nella vostra scelta elencandovi i migliori sconti su Nintendo eShop, appositamente selezionati dalla nostra redazione:

Black Friday: migliori sconti su Nintendo eShop

Castlevania Anniversary Collection a 1,99€ (anziché 19,99€)

a 1,99€ (anziché 19,99€) Crash Bandicoot 4: It's About Time a 24,99€ (anziché 49,99€)

a 24,99€ (anziché 49,99€) Dead Cells a 14,99€ (anziché 24,99€)

a 14,99€ (anziché 24,99€) Disco Elysium: The Final Cut a 11,99€ (anziché 39,99€)

a 11,99€ (anziché 39,99€) Disney Dreamlight Valley: Ultimate a 41,99€ (anziché 69,99€)

a 41,99€ (anziché 69,99€) Dragon's Dogma: Dark Arisen a 5,09€ (anziché 29,99€)

a 5,09€ (anziché 29,99€) EA Sports FC 24 a 29,99€ (anziché 59,99€)

a 29,99€ (anziché 59,99€) Inside a 1,99€ (anziché 19,99€)

a 1,99€ (anziché 19,99€) It Takes Two a 24,79€ (anziché 39,99€)

a 24,79€ (anziché 39,99€) LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker a 17,99€ (anziché 59,99€)

a 17,99€ (anziché 59,99€) Limbo a 0,99€ (anziché 9,99€)

a 0,99€ (anziché 9,99€) Little Nightmares I & II Bundle a 14,99€ (anziché 49,99€)

a 14,99€ (anziché 49,99€) Mario + Rabbids Sparks of Hope: Gold a 39,59€ (anziché 89,99€)

a 39,59€ (anziché 89,99€) Moonlighter a 2,49€ (anziché 24,99€)

a 2,49€ (anziché 24,99€) Mortal Kombat 1 a 48,99€ (anziché 69,99€)

a 48,99€ (anziché 69,99€) No Man's Sky a 24,99€ (anziché 49,99€)

a 24,99€ (anziché 49,99€) Persona Collection a 58,48€ (anziché 89,98€)

a 58,48€ (anziché 89,98€) Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy a 9,89€ (anziché 29,99€)

a 9,89€ (anziché 29,99€) Sonic Frontiers a 23,99€ (anziché 59,99€)

a 23,99€ (anziché 59,99€) Sonic Superstars Digital Deluxe a 48,99€ (anziché 69,99€)

Questi ovviamente sono solo alcuni esempi, ma le offerte non sono finite qui: Nintendo ha già promesso che dalla prossima settimana arriveranno nuove offerte del Black Friday.

Vi terremo ovviamente aggiornati sulle nostre pagine non appena saranno disponibili le nuove offerte: tutti gli sconti termineranno il prossimo 3 dicembre.

Potrebbe essere una buona idea quella di approfittare di queste occasioni anche in vista dell'imminente Switch 2, che dovrebbe essere retrocompatibile.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che questa settimana Nintendo ha presentato l'evento Indie World con tante gemme indipendenti: se ve lo foste perso, trovate tutti gli annunci nel nostro recap.