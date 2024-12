Switch 2: trapela un prototipo con Joy-Con Hall Effect, e non solo

La prossima generazione di Nintendo Switch è al centro di voci e speculazioni da tempo. Ora, una presunta fuga di notizie potrebbe aver rivelato i dettagli più concreti su Switch 2.

Un’unità verificata della presunta nuova console della Grande N, erede di Switch OLED (che trovate su Amazon) sarebbe emersa online, come confermato da un moderatore del popolare subreddit r/NintendoSwitch2.

Se queste informazioni si rivelassero accurate, rappresenterebbero un significativo passo avanti per il futuro hardware di Nintendo (via Tech4Gamers).

La fuga è stata condivisa dall’utente Reddit "NextHandheld", inizialmente accolta con scetticismo. Tuttavia, il moderatore "MacksNotCool" ha verificato le prove fornite, dando credibilità alle affermazioni.

La novità più interessante riguarda i Joy-Con, che integrerebbero sensori Hall Effect progettati per eliminare il problema del drifting degli stick, da sempre criticato nella Switch originale.

Le dimensioni dello schermo sarebbero paragonabili a quelle dello Steam Deck, garantendo un’esperienza visiva più immersiva senza compromettere la portabilità.

Ma non solo: il dispositivo sarebbe più grande rispetto alla Switch originale, più leggero dello Steam Deck ma leggermente più pesante della Switch attuale.

Il retro presenterebbe un cavalletto a forma di U e pulsanti rivisitati per il rilascio dei Joy-Con (come già visto in alcune immagini "rubate").



Oltre ai sensori Hall Effect, ci sarebbe una funzione inedita nei Joy-Con pensata per esperienze creative, anche se i dettagli rimangono vaghi.

Come già confermato ufficialmente, Switch 2 sarà compatibile con i giochi della prima Switch, garantendo una transizione agevole per i giocatori.



Se confermate, queste indiscrezioni rappresenterebbero una rivelazione di grande impatto. Un prototipo del genere, trapelato prima dell’annuncio ufficiale, potrebbe influenzare notevolmente il mercato e le strategie delle aziende concorrenti.

Nonostante ciò, è consigliabile trattare questi dettagli con cautela fino a un annuncio ufficiale da parte di Nintendo. La console potrebbe essere presentata nei primi mesi del 2025, secondo vari rumor.