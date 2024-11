Nintendo Switch 2 sarà retrocompatibile con i giochi Switch: è ufficiale!

Non è ancora arrivato il momento di svelare ufficialmente "Nintendo Switch 2", ma la casa di Kyoto ha ufficialmente iniziato a preparare il terreno per le nuove console, confermando un dettaglio estremamente importante.

Con un post pubblicato su X nella scorsa nottata, il presidente Shuntaro Furukawa ha infatti confermato la piena retrocompatibilità delle nuove console con tutti i videogiochi precedentemente usciti su Switch.

Nintendo ha anche confermato che l'abbonamento Switch Online (lo trovate su Amazon) sarà valido anche per le nuove console: non è chiaro se ci saranno benefici esclusivi, ma data la retrocompatibilità confermata potremo aspettarci di ricevere gli stessi vantaggi come giochi gratuiti dai cataloghi di console storiche.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Il messaggio di Furukawa si conclude sottolineando che non è ancora arrivato il momento di svelare ufficialmente Nintendo Switch 2, ma che ulteriori informazioni sulle nuove console saranno svelate successivamente.

Sembra insomma che la casa di Kyoto voglia mantenere un senso di continuità con le sue console, esattamente come stanno già facendo i suoi competitor: uno dei punti chiave dell'ultimo Corporate Management Policy Briefing è stato infatti un focus sul Nintendo Account, che ha reso molto più facile il trasferimento dei dati.

Un annuncio che non arriva in modo casuale: Nintendo ha infatti abbassato le aspettative di vendita sulle attuali console Switch, ammettendo in sostanza che ormai è sempre più difficile riuscire a venderle.

Il pubblico — e gli azionisti — stanno ormai aspettando soltanto l'annuncio di Switch 2, che sappiamo dovrà arrivare necessariamente entro la fine dell'anno fiscale.

E a giudicare da questo reveal casuale arrivato sui social, è plausibile immaginare che si dovrà attendere necessariamente uno dei primi mesi del prossimo anno.

Di conseguenza, possiamo ipotizzare che le nuove console non arriveranno prima di aprile 2025, salvo ovviamente lanci a sorpresa: vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.