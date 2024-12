Emerge il presunto aspetto finale di Switch 2

È emerso un nuovo leak riguardo al Nintendo Switch 2, offrendo uno dei primi sguardi più dettagliati su quella che potrebbe essere la console ancora non annunciata (sempre che il leak sia autentico).

Sappiamo bene che i fan non vedono l'ora di mettere le mani sul successore di Switch OLED (che trovate su Amazon), e noi con loro.

Senza contare neppure che, alcuni giorni fa, nonostante Switch 2 non sia ancora uscita sul mercato c'è già chi vende i suoi accessori.

Come riportato anche da ComicBook, sarebbero infatti apparse alcune presunte immagini di Switch 2.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Al momento, non c'è modo di verificare la veridicità di queste informazioni, ma se fosse falso, sarebbe comunque un fake molto ben realizzato.

Inoltre, il leak sembra allinearsi con voci e indiscrezioni precedenti, il che potrebbe dargli una certa credibilità.

Poco si può dedurre dal leak in termini di dettagli significativi, ma sembra che Nintendo Switch 2 adotterà un supporto a forma di "U", simile a quello visto sul modello OLED del Switch, che è un miglioramento rispetto al supporto del modello originale, che aveva ricevuto molte critiche.

A parte questo, il design di Switch 2 appare molto simile a quello della Switch attuale, come ci si aspettava, visto che si tratta di un successore diretto.

In altre parole, non ci sono molte possibilità di modifica, specialmente considerando che la console dovrà mantenere la sua portabilità. Tuttavia, sembra esserci un nuovo tipo di tasti posteriori.

Inoltre, il leak mostra una porta USB-C sulla parte superiore della console, una modifica che sarebbe molto apprezzata, dato che l'attuale Nintendo Switch non ha questa porta in una posizione comoda.

Anche gli altoparlanti sembrano essere molto più grandi, un altro miglioramento molto atteso, visto che quelli del Switch attuale sono generalmente considerati poco performanti.

Come per ogni leak, anche questo riguardante Nintendo Switch 2 va preso con cautela. Non c'è modo di verificarne la validità, e sebbene sembri autentico, i falsi stanno diventando sempre più convincenti, soprattutto con l'uso dell'intelligenza artificiale.

Tradizionalmente, Nintendo non commenta le voci o le informazioni non ufficiali, quindi non ci aspettiamo che la situazione cambi.

In attesa della rivelazione ufficiale, i rumor indicano che un evento dedicato potrebbe essere pianificato per maggio 2025, anticipando un possibile lancio a giugno.

Nel mentre, pare proprio che Switch 2 potrebbe avere caricamenti rapidissimi per i giochi.

Anche se, a quanto pare, la prossima console Nintendo potrebbe avere un "problema" con 1080p e 4K.