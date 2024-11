Switch 2 sarà una console ibrida? Nintendo lancia un indizio

Attualmente sappiamo ancora ben poco di "Switch 2", ovvero le nuove console Nintendo che dovranno raccogliere l'eredità delle attuali console ibride.

La casa di Kyoto ci ha abituato a rivoluzioni che spesso tagliano i ponti con il proprio passato, a favore della ricerca di soluzioni innovative per rivoluzionare il mercato videoludico.

Con le console, questa strategia è stata spesso divisiva: basti pensare alla differenza tra Wii, una delle console più vendute di sempre, rispetto al suo successore Wii U che ha invece convinto pochissimi utenti.

Forse è anche per questo motivo che Switch 2 potrebbe essere più "conservatrice": Nintendo ha enfatizzato molto l'intenzione di mantenere la giusta continuità, confermando la retrocompatibilità con giochi e diversi servizi come Switch Online e il Nintendo Account.

C'è tuttavia un altro aspetto su cui Nintendo non ha ancora fatto chiarezza: tecnicamente, non sappiamo ancora se Switch 2 manterrà la stessa funzionalità chiave delle attuali console, ovvero un formato ibrido tra piattaforma portatile e casalinga.

Non abbiamo ancora una risposta ufficiale a questa domanda, ma Nintendo ha appena lanciato un indizio importante sulla sempre più probabile continuità di lavoro.

Come segnalato da Eurogamer.net, Shigeru Miyamoto ha parlato con gli investitori dell'intenzione di mantenere una base di sviluppo simile a Switch per le nuove console, sia «per portare avanti le esperienze che abbiamo già costruito» che per ridurre i costi di produzione.

Insomma, sebbene non lo abbia detto chiaramente, Miyamoto ha lasciato intendere che Switch 2 non dovrebbe essere particolarmente diversa dalle attuali console, inclusa ovviamente la forma ibrida che ha ispirato il boom di PC portatili a forma di console.

Un indizio che lascia ben sperare per il futuro, anche se per il momento possiamo solo aspettare ulteriori aggiornamenti ufficiali dalla Grande N.

Nel corso della stessa investors call, Nintendo ha anche sottolineato i benefici di Switch per numerose IP videoludiche: diversi franchise sono cresciuti notevolmente grazie al successo della console, come Metroid e Xenoblade.