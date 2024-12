Switch 2 potrebbe avere caricamenti rapidissimi per i giochi

Pare che uno degli upgrade tecnici di Switch 2 possa risiedere anche nel supporto a un formato più avanzato di schede di espansione, che garantirebbe tempi di caricamento molto più rapidi rispetto alle attuali console ibride.

Nintendo Switch è infatti in grado di supportare schede microSD, anche di tipo HX o XC per prestazioni superiori, ma le nuove console ibride sarebbero in grado di spingersi anche oltre.

Come segnalato da TweakTown, si tratterebbe di un supporto alle schede microSD Express, un nuovo formato ancora più avanzato e molto recente, con velocità che possono arrivare fino ai 985MB al secondo.

Un formato che come sottolineavamo in apertura è molto recente, anche se sono già disponibili i primi modelli (li trovate anche su Amazon) e che potrebbero essere supportati anche da Switch 2: l'indizio arriva da una nuova offerta di lavoro pubblicata proprio da Nintendo.

Nell'annuncio si fa riferimento alla ricerca di un ingegnere per interfacce PCB, ma con una particolare preferenza per chi ha già avuto esperienza nel lavorare con le schede microSD Express.

Una preferenza che, inevitabilmente, ha acceso le speculazioni verso un possibile supporto a questo formato, anche se ovviamente non è arrivata alcuna conferma su una possibile implementazione per il successore di Nintendo Switch.

Se paragonate alle prestazioni delle precedenti schede di espansione in commercio, si tratterebbe di un supporto che potrebbe rendere quasi istantaneo il caricamento di videogiochi scaricati dal Nintendo eShop, o anche solo per il salvataggio di dati e per rendere più agevole il download stesso.

Per il momento, come al solito, possiamo solo invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni: non appena ne sapremo di più al riguardo, vi informeremo tempestivamente con aggiornamenti sulle nostre pagine.

Sappiamo che "Switch 2" sarà svelata entro la fine di marzo 2025, ma nelle ultime settimane sono emerse diverse voci di corridoio al riguardo: da chi sostiene di sapere già mesi di uscita e prezzo a chi invece potrebbe averci offerto un primo sguardo ai nuovi controller.